Le distributeur avale votre argent sans rien donner ? Voici ce que vous devez faire immédiatement

Dans une époque où les paiements par carte et mobile se généralisent, retirer de l’argent liquide reste une opération habituelle pour beaucoup de Français. Mais il arrive parfois qu’un distributeur automatique de billets (DAB) ne vous rende pas les billets demandés. On se retrouve alors face à la question de comment éviter un prélèvement injustifié ou obtenir un remboursement. Savoir comment ces situations se produisent aide à mieux protéger son argent et à réagir au bon moment.

Quelles raisons de ne pas recevoir vos billets ?

Il existe plusieurs explications pour lesquelles un DAB ne vous rend pas vos billets. D’abord, un compte non approvisionné ou un débit refusé pour diverses raisons peut se traduire par l’apparition d’un message d’erreur sur l’écran du DAB. De plus, si le temps pour récupérer les billets est trop long, le distributeur effectue ce qu’on appelle un « ravalement » automatique des billets après 20 à 30 secondes (selon les banques), sans que le montant ne soit prélevé sur le compte.

Une autre raison peut être le vol par ruse – une technique souvent pratiquée en duo ou en groupe, où l’attention est détournée pendant qu’un complice s’empare des billets. Enfin, il se peut que le retrait échoue à cause d’un dépassement du plafond autorisé ou d’un solde insuffisant sur votre compte.

Sécurité des DAB et que faire en cas de pépin

Tous les DAB disposent d’un système appelé « capture des billets ». Si vous ne récupérez pas vos billets dans le délai imparti, ils sont automatiquement « ravalés ». S’il y a un souci technique sans message d’erreur visible, il faut immédiatement prévenir sa banque. Dans ce cas, donnez autant de détails que possible : l’heure précise de l’incident, le montant demandé et, si possible, les coordonnées des témoins.

Il est conseillé de conserver tous les justificatifs fournis par le DAB ou, à défaut, de noter soigneusement les informations relatives au retrait qui n’a pas abouti. Ensuite, dans les jours qui suivent l’incident, vérifiez si un débit a bien été effectué sur votre compte.

Comment faire valoir vos droits auprès de votre banque

Pour toute réclamation concernant un retrait qui n’a pas fonctionné, il vaut mieux agir par écrit afin de garder une trace de vos démarches avec la banque. Si votre première démarche à l’amiable ne donne rien, contactez le service client. En cas de réponse insatisfaisante, il peut être utile de saisir un médiateur interne de votre banque.

Si aucune de ces démarches ne porte ses fruits, vous pouvez signaler le problème à la répression des fraudes et même solliciter l’aide d’associations telles que l’UFC-Que Choisir.