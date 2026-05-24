Après 130 ans d’absence, cette espèce emblématique recolonise l’Amérique latine : les biologistes n’osaient plus y croire

Le tamanoir géant, connu en espagnol sous le nom d’« oso hormiguero gigante », réapparaît en Amérique latine après avoir été absent de la région pendant plusieurs décennies, confirme Diario Uno. Cette réapparition et l’expansion de l’espèce sont considérées comme l’un des projets de restauration environnementale les plus significatifs au monde, marquant un moment historique pour la faune du continent.

Une observation marquante au Brésil

Récemment, une première observation du tamanoir géant a été enregistrée dans l’État de Rio Grande do Sul au Brésil, une première depuis 130 ans. L’événement a été filmé par des caméras pièges au Parque Estadual do Espinilho, proche de la frontière avec l’Argentine. Après plusieurs heures d’analyse vidéo par des chercheurs, la présence de l’animal a été confirmée, ce que les spécialistes de la faune latino-américaine qualifient d’événement historique.

La vétérinaire brésilienne Flavia Miranda, qui étudie cette espèce depuis plus de deux décennies, avance l’hypothèse que l’individu observé a probablement migré depuis la province de Corrientes en Argentine. Elle précise : « Il est presque sûr que cet animal se soit dispersé depuis la province de Corrientes et fasse partie de la population réintroduite dans les Esteros del Iberá. »

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Le projet pionnier des Esteros del Iberá

Le projet de réintroduction dans les Esteros del Iberá a démarré en 2007, grâce au partenariat entre le Gouvernement de la province de Corrientes et l’organisation Rewilding Argentina. C’est décrit comme le premier projet au monde à réintroduire le tamanoir géant à cette échelle, un exemple d efforts de conservation.

Au départ, deux tamanoirs ont été relâchés. Depuis, plus de 110 individus ont été réintroduits dans la région d’Iberá, principalement grâce à des sauvetages menés dans les provinces du nord de l’Argentine : Chaco, Formosa, Salta, Jujuy et Santiago del Estero. Ces sauvetages étaient nécessaires à cause de la chasse persistante et de la perte d’habitat dans ces zones.

Ce que la réintroduction a produit sur le plan écologique et technique

En liberté, les tamanoirs ont commencé à se reproduire, donnant naissance à plusieurs générations. On a observé leur dispersion naturelle, avec des enregistrements de déplacements de plus de 100 km depuis leurs points d’origine. Certains ont même traversé des frontières internationales, étendant ainsi leur présence jusqu’au Brésil.

Le succès du projet repose sur des techniques innovantes et des étapes de conservation rigoureuses, similaires à celles observées dans la réintroduction des bisons en Roumanie.