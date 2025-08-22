Uranus n’avait pas encore livré tous ses secrets : la NASA révèle une nouvelle lune mystérieuse

En 2025, le télescope spatial James-Webb a permis une avancée impressionnante dans l’exploration du Système solaire en mettant au jour une nouvelle lune autour d’Uranus. Cette trouvaille, menée par une équipe d’astronomes du Southwest Research Institute (SwRI), enrichit notre vision des satellites naturels qui gravitent autour de cette géante de glace. La découverte de ce petit satellite démontre aussi les talents du télescope et pousse à poursuivre l’exploration de notre voisinage planétaire.

Une trouvaille marquante pour l’astronomie

Le 2 février 2025, grâce aux observations de la caméra proche infrarouge (NIRCam) du télescope James-Webb, une nouvelle lune a été repérée autour d’Uranus. Les scientifiques se sont appuyés sur une série de 10 images à pose longue, chacune durant 40 minutes, pour mettre en lumière cet objet jusque-là inconnu. Provisoirement baptisée S/2025 U1, cette petite lune mesure environ 10 kilomètres de diamètre et doit encore recevoir son nom officiel de l’Union astronomique internationale (UAI).

Ainsi, Uranus compte désormais 29 satellites connus. Située à environ 56 000 kilomètres du centre de la planète, S/2025 U1 évolue entre les orbites des lunes Ophélie et Bianca, sur le plan équatorial d’Uranus. Son orbite presque circulaire laisse penser qu’elle s’est formée à peu près là où elle se trouve aujourd’hui, fournissant de précieux indices sur la dynamique et l’évolution du système uranien.

Un nouvel œil sur Uranus

Jusqu’à cette découverte, seule la sonde Voyager 2 s’était approchée d’Uranus de si près, il y a près de 40 ans, sans repérer cette nouvelle lune lors de sa mission. Maryame El Moutamid a expliqué : « Cet objet a été repéré sur une série de 10 images […] capturées par la caméra proche infrarouge (NIRCam). C’est une petite lune, mais une découverte importante […] ». Cela montre bien non seulement l’efficacité des outils modernes, mais aussi l’intérêt de continuer à observer les planètes lointaines avec des instruments actuels.

Il est aussi intéressant de voir que les noms des satellites d’Uranus s’inspirent des œuvres de Shakespeare et d’Alexander Pope, avec des appellations comme Ophélie, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Obéron. Cette tradition pourrait se prolonger avec S/2025 U1 une fois que l’UAI aura officialisé son nom.

Ce que l’avenir réserve en exploration spatiale

Cette nouvelle découverte ouvre la porte à d’autres phénomènes astronomiques rares autour d’Uranus. Matthew Tiscareno du SETI Institute a d’ailleurs déclaré : « Aucune autre planète ne possède autant de petites lunes intérieures qu’Uranus […] Il y en a probablement beaucoup plus et nous devons simplement continuer à chercher. » Cela montre bien tout le potentiel qui reste à explorer dans l’étude des systèmes planétaires éloignés et l’exploration spatiale.

L’histoire incroyable d’Uranus remonte à sa découverte par William Herschel en 1781 – initialement prise pour une comète, avant qu’Anders Lexell ne confirme sa nature planétaire. Lexell avait également mis en lumière les perturbations gravitationnelles causées par Neptune bien avant que celle-ci ne soit observée directement.