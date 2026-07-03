Une mère et sa fille empilent 8 000 bouteilles en verre recyclé : le résultat est une maison de 7 chambres qui laisse les architectes sans voix

Sur l’île d’Itamaracá, au Brésil, une maison intrigue les visiteurs. La « Casa de Sal », ou Maison de Sel, est née de l’idée d’une mère et de sa fille : transformer des déchets en ressource. Après cinq ans de travail, elles ont bâti une structure faite en grande partie de bouteilles de verre ramassées sur les plages voisines, raconte El Diario Uno.

Construite en plein Covid : une aventure commencée le 1er mai 2020

Les travaux ont commencé le 1er mai 2020, en pleine pandémie de COVID-19. À l’origine du projet, Edna Dantas, 55 ans, éducatrice socio-environnementale, a embarqué sa fille Maria Gabrielly Dantas, 27 ans, dans l’aventure. Ensemble, elles ont récupéré près de 8 000 bouteilles de verre pour bâtir une maison de sept pièces. L’idée est venue en observant les bouteilles qui s’accumulaient après la saison touristique : elles ont voulu répondre à cette pollution par une solution écologique, dans le même esprit que la consigne du verre.

La conception s’appuie sur des techniques de bioconstruction artisanales. Les bouteilles ont été posées à la verticale, en alternant base et goulot, ce qui donne des murs réguliers et solides. Un mélange de ciment et de sable comble les interstices et maintient les bouteilles en place.

Un parti pris esthétique qui se voit et se ressent

Au-delà de l’aspect écologique, la « Casa de Sal » vaut aussi pour son esthétique. À l’intérieur, la disposition des bouteilles produit des jeux de lumière : les parois de verre captent le jour et diffusent des reflets colorés qui éclairent chaque pièce.

À l’extérieur, des palettes recyclées ont servi pour les cloisons intérieures, ce qui renforce la rigidité et la durabilité face aux vents marins. Les tuiles du toit, fabriquées à partir de tubes de dentifrice recyclés, relèvent du même principe de réemploi, appliqué à tout le chantier.

Ce que la communauté en pense

Sur l’île, les habitants regardent le projet avec étonnement et admiration, et y voient une autre façon de concevoir l’habitat durable. Sur Instagram, Edna Dantas explique : « L’initiative est née dans le but de donner une seconde vie à des milliers de bouteilles abandonnées sur les plages de l’île. » La « Casa de Sal » ne se résume pas à ses murs : pour ceux qui la découvrent, elle relie l’innovation et la préservation de l’environnement.

Edna Dantas ajoute : « En voyant la grande quantité de déchets, j’ai eu l’idée de transformer ces déchets en une ressource utile. » La mère et la fille ont ainsi fait de matériaux jetés la matière première de leur maison.

Une initiative qui donne à réfléchir

Aujourd’hui, la « Casa de Sal » interroge nos façons de construire, au-delà de sa performance architecturale et technique. Elle rappelle qu’un déchet peut devenir une ressource et faire évoluer nos manières d’habiter et de bâtir. Pour Edna et Maria Gabrielly Dantas, l’imagination et une démarche écologique suffisent à donner naissance à des projets audacieux et à ouvrir d’autres façons de faire.