Voyages E.Leclerc intègre l’empreinte carbone dans le parcours de réservation de ses séjours

L’enseigne de voyages du Mouvement E.Leclerc annonce l’affichage de l’impact carbone de ses offres directement sur son site. Une initiative qui illustre la montée en puissance de l’information environnementale dans les parcours d’achat, mais dont la portée dépendra de la transparence méthodologique et de sa capacité à orienter réellement les choix des consommateurs.

Un affichage carbone intégré au parcours client

Voyages E.Leclerc franchit une nouvelle étape dans la structuration de sa démarche environnementale. L’enseigne annonce l’intégration de l’empreinte carbone de ses séjours directement dans le parcours de réservation en ligne, avec l’ambition de placer cette information au même niveau que les critères traditionnellement utilisés par les voyageurs : prix, destination, durée du séjour ou prestations incluses.

Concrètement, une première estimation de l’impact carbone apparaît dès la page de résultats. Elle est ensuite ajustée au fil de la réservation, en fonction de la durée du voyage, du nombre de participants et des vols sélectionnés lorsqu’ils sont compris dans l’offre. Le client peut également accéder à une ventilation des émissions entre le transport et l’hébergement, ainsi qu’à des équivalences destinées à rendre les ordres de grandeur plus compréhensibles.

L’intérêt du dispositif tient à son positionnement dans le parcours client. L’information environnementale n’est pas fournie après l’achat, dans une logique de bilan ou de compensation, mais au moment où le consommateur compare les offres et arbitre entre plusieurs options.

Du reporting à l’aide à la décision

Pour les entreprises du tourisme, l’enjeu RSE ne se limite plus à mesurer leur empreinte. Il consiste désormais à rendre cette donnée exploitable, compréhensible et activable par les clients. C’est précisément le déplacement que tente d’opérer Voyages E.Leclerc : faire passer le carbone d’un indicateur technique à un critère de décision.

Cette approche rejoint une tendance plus large : l’intégration progressive de données environnementales dans les actes de consommation courants. Après l’alimentation, le textile ou l’électronique, le tourisme entre à son tour dans une phase où la comparaison des offres ne peut plus être strictement économique.

Le sujet est particulièrement sensible pour le secteur. Une étude publiée dans Nature Communications estime que les émissions mondiales liées au tourisme ont atteint 5,2 milliards de tonnes équivalent CO₂ en 2019, soit 8,8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Entre 2009 et 2019, elles ont progressé de 3,5 % par an, un rythme supérieur à celui de l’économie mondiale.

Une méthodologie développée avec Fairmoove Solutions

Voyages E.Leclerc indique avoir développé ce dispositif avec Fairmoove Solutions, spécialiste de l’évaluation environnementale dans le tourisme. Pour les vols, le calcul repose sur les données de consommation réelle de kérosène lorsqu’elles sont disponibles. Il prend également en compte l’impact des traînées de condensation, un facteur important du réchauffement lié au transport aérien mais encore inégalement intégré dans les calculateurs grand public.

Pour les hébergements, l’évaluation s’appuie sur des référentiels et bases de données sectoriels, complétés par les caractéristiques propres à chaque établissement. À ce stade, le calculateur couvre les séjours en France incluant un hébergement, ainsi que les séjours à l’étranger comprenant un hébergement seul ou un hébergement associé à un transport aérien.

L’empreinte carbone sera également transmise dans l’e-mail de confirmation de réservation et doit apparaître dans les supports imprimés de l’enseigne à partir de septembre 2026.

Une initiative à fort potentiel, mais à encadrer

Pour un média spécialisé RSE, l’annonce doit être analysée à deux niveaux. D’un côté, l’initiative constitue une avancée en matière d’information environnementale : elle rend visible un impact souvent abstrait et permet aux voyageurs de comparer des offres sur une base plus complète.

De l’autre, la crédibilité du dispositif dépendra de plusieurs conditions. La première est la transparence méthodologique : périmètre exact des émissions prises en compte, traitement des données manquantes, fréquence de mise à jour, hypothèses retenues pour les vols et les hébergements, intégration systématique ou non des effets non-CO₂ de l’aviation.

La deuxième condition concerne la comparabilité. Pour que l’affichage soit utile, les clients doivent pouvoir comparer des offres selon des règles homogènes, lisibles et stables. À défaut, le risque serait de produire une information techniquement présente, mais difficilement interprétable.

La troisième condition tient à l’impact réel sur l’offre et la demande. L’affichage carbone deviendra un levier RSE s’il permet de mesurer une évolution des comportements : choix de destinations moins lointaines, recours accru à des modes de transport moins émissifs lorsque c’est possible, valorisation d’hébergements mieux évalués ou développement d’offres alternatives.

Un enjeu de cohérence stratégique pour E.Leclerc

Voyages E.Leclerc rattache cette initiative à la stratégie climatique du Mouvement E.Leclerc, qui revendique un objectif de réduction de 50 % de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2035. Le groupe met également en avant plusieurs chantiers de transition : réseau de recharge électrique Charge E-Lec, développement de carburants alternatifs, intégration du HVO dans la logistique et rénovation énergétique des magasins.

L’affichage carbone appliqué au voyage s’inscrit donc dans une logique de cohérence entre les différents univers de consommation du groupe. Il prolonge notamment les démarches engagées sur l’affichage environnemental dans le textile et l’alimentaire.

Mais cette cohérence devra être démontrée dans la durée. Dans un secteur où le transport aérien pèse fortement sur les émissions, l’information du consommateur ne saurait constituer à elle seule une stratégie de décarbonation. Elle peut en revanche devenir un outil structurant si elle s’accompagne d’indicateurs de suivi, d’une évolution de l’offre commerciale et d’une pédagogie claire auprès des clients.

Vers une nouvelle norme de transparence dans le tourisme ?

L’initiative de Voyages E.Leclerc témoigne d’une évolution importante : la RSE ne se joue plus uniquement dans les rapports extra-financiers ou les engagements institutionnels, mais de plus en plus dans l’expérience client elle-même.

En intégrant le carbone au moment de la réservation, l’enseigne contribue à banaliser une information encore trop souvent absente des parcours d’achat touristiques. Cette banalisation peut constituer une étape décisive. Elle ne garantit pas la transformation du secteur, mais elle crée les conditions d’une concurrence plus transparente entre les offres.

La prochaine étape consistera à passer de l’affichage à la preuve : preuve de la robustesse méthodologique, preuve de la compréhension par les clients, preuve de l’évolution des choix, preuve enfin de la contribution effective à la réduction des émissions. Pour les acteurs du tourisme, l’information carbone n’est plus seulement un sujet de communication responsable. Elle devient progressivement un enjeu de pilotage stratégique.