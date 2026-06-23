Ils vivent avec leurs quatre enfants dans le désert et construisent une maison autosuffisante avec de la terre, de l’énergie solaire et de l’eau de pluie

Le projet Tiny Shiny Home porte sur la construction d’une maison autosuffisante dans le désert de l’Arizona. Menés par Jonathan et Ashley Longnecker, les travaux visent une habitation respectueuse de l’environnement, déconnectée des réseaux électriques classiques. Pour le couple, l’objectif est aussi de gagner en autonomie et de revenir à un mode de vie plus simple.

Vivre au plus près de la nature

Les Longnecker, Jonathan, Ashley et leurs quatre enfants, se sont installés dans le comté de Cochise, en plein désert de l’Arizona. Ils veulent faire de ce terrain hostile un « oasis de vie durable ». Leur démarche consiste à consommer moins et à s’intégrer au paysage plutôt qu’à le transformer. Lassés du rythme de la vie moderne, ils cherchent un quotidien familial plus calme et plus autonome.

Jonathan et Ashley associent des techniques de construction naturelles à des principes de permaculture. L’autosuffisance et le respect de l’environnement guident chacun de leurs choix, dans une logique de design régénératif. Ils bâtissent avec de la terre et s’appuient sur des ressources renouvelables, l’énergie solaire et l’eau de pluie, pour obtenir une habitation durable et adaptée à son milieu.

Source : Capture vidéo – Youtube – Tiny Shiny House

Des techniques de construction qui sortent de l’ordinaire

Le chantier s’appuie sur une technique de bioconstruction appelée hiperadobe. Elle consiste à compacter la terre dans des mailles tubulaires ajourées, ce qui revient moins cher que le superadobe classique et ses sacs fermés en polypropylène. L’hiperadobe améliore l’adhérence et facilite l’enduit final. Il permet aussi de construire entièrement à la main, ce qui comptait pour cette maison conçue comme une ferme ronde.

La toiture avance par étapes précises : pose d’une cage de barres d’armature, montage de coffrages courbes pour les poutres de jonction, puis fixation de sangles anti-ouragan. Tout se fait sans électricité de réseau, conformément au choix des Longnecker de vivre en autosuffisance.

Raconter leur aventure et inspirer

Tiny Shiny Home ne se résume pas au chantier. Jonathan et Ashley veulent aussi transmettre leur expérience à ceux qui visent un projet comparable. Sur leur site et leur chaîne YouTube, ils documentent chaque phase des travaux. Une nouvelle vidéo paraît chaque samedi : avancée du chantier, techniques utilisées et obstacles rencontrés.