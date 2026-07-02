Un dirigeant de TPE sur deux se verse moins que le SMIC

Voilà un chiffre qui devrait faire réfléchir tous ceux qui parlent encore d’entrepreneuriat comme d’un eldorado : 52 % des dirigeants de très petites entreprises se versent aujourd’hui une rémunération inférieure au SMIC. Autrement dit, plus d’un chef d’entreprise sur deux gagne moins qu’un salarié au salaire minimum. Le Syndicat des Indépendants et des TPE (SDI) vient de publier les premiers enseignements de son baromètre du deuxième trimestre 2026, et le diagnostic est sans appel : les dirigeants sont devenus la variable d’ajustement de leur propre entreprise.

Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il s’aggrave. Au trimestre précédent, cette proportion atteignait 47 %. Depuis deux ans, elle oscille autour de 50 %, ce qui signifie qu’il ne s’agit plus d’un accident conjoncturel, mais d’une réalité structurelle. Face aux difficultés économiques, les chefs d’entreprise préfèrent rogner sur leur propre revenu plutôt que de licencier ou de fermer boutique. Mais jusqu’à quand cette stratégie peut-elle tenir ?

Une activité qui ralentit, des marges qui s’effondrent

Les chiffres du baromètre confirment que la situation ne s’améliore pas. Au deuxième trimestre 2026, 65 % des dirigeants constatent une baisse de leur chiffre d’affaires. Mais le plus préoccupant, c’est que 70 % observent un recul de leur marge nette. Cet écart de cinq points révèle une réalité que tout entrepreneur connaît bien : quand l’activité baisse, les coûts fixes, eux, ne baissent pas. Pire, les entreprises gagnent de moins en moins sur chaque euro de chiffre d’affaires réalisé.

En réalité, les TPE ne souffrent pas uniquement d’un ralentissement de la demande. Elles subissent une compression progressive de leurs marges, qui réduit mécaniquement leur capacité à absorber leurs charges. Les dirigeants compensent en baissant leur propre rémunération, mais ce mécanisme a une limite : on ne peut pas indéfiniment demander aux entrepreneurs de financer eux-mêmes la survie de leur entreprise.

Une trésorerie en trompe-l’œil

À première vue, la situation de trésorerie semble s’améliorer légèrement. Une entreprise sur deux demeure confrontée à des difficultés de trésorerie, dont 18 % à des difficultés importantes. Ce niveau, bien que toujours élevé, recule un peu par rapport au trimestre précédent. Faut-il s’en réjouir ? Pas vraiment. Comme le souligne Marc Sanchez, secrétaire général du SDI, « la trésorerie respire un peu, mais c’est parce que les dirigeants arrêtent de respirer eux-mêmes ».

Autrement dit, si les entreprises tiennent encore, c’est parce que leurs dirigeants acceptent de se payer moins, voire de ne pas se payer du tout. La trésorerie est préservée au prix d’un sacrifice personnel croissant. Reste que ce mécanisme ne peut pas durer éternellement. À force de renoncer à leur propre rémunération, les chefs d’entreprise finissent par fragiliser leur situation personnelle, ce qui tôt ou tard se retournera contre leur entreprise.

Un accès au crédit à deux vitesses

Le baromètre révèle également une autre réalité préoccupante : l’accès au financement bancaire fonctionne désormais à deux vitesses. Les crédits d’investissement restent globalement accessibles, avec un taux d’acceptation de 89 %. En revanche, les crédits de trésorerie, ceux qui permettent de faire face aux besoins quotidiens, demeurent beaucoup plus difficiles à obtenir. Leur taux d’acceptation, remonté à 72 %, reste très inférieur aux 86 % enregistrés début 2024.

Mais le problème ne s’arrête pas là. 28 % des dirigeants déclarent avoir renoncé à solliciter un crédit au cours des six derniers mois par crainte d’un refus. Cette autocensure est révélatrice d’un climat de défiance qui s’installe entre les banques et les TPE. Les entreprises capables d’investir continuent d’être financées, tandis que celles qui ont besoin de liquidités pour assurer leur fonctionnement quotidien rencontrent davantage d’obstacles. En d’autres termes, le système bancaire finance l’avenir de ceux qui vont bien, mais peine à soutenir ceux qui ont besoin d’un coup de main pour tenir.

Un moral en berne et des perspectives sombres

Sans surprise, les difficultés économiques se traduisent directement dans l’état d’esprit des chefs d’entreprise. 91 % d’entre eux expriment aujourd’hui un sentiment négatif, dominé par l’inquiétude, le désabusement ou la colère. Les dirigeants se déclarant confiants ou optimistes ne représentent plus qu’une très faible minorité. Plus inquiétant encore, 34 % des chefs d’entreprise déclarent envisager une cessation d’activité ou y penser sérieusement. Certes, cet indicateur recule légèrement par rapport au trimestre précédent, mais il demeure deux fois supérieur au niveau observé fin 2024.

Dans ce contexte, les perspectives de développement demeurent limitées. 87 % des TPE ne recherchent actuellement aucun salarié, confirmant que la priorité des dirigeants est aujourd’hui de préserver leur activité plutôt que d’investir dans leur développement. L’embauche est au point mort, ce qui ne présage rien de bon pour l’emploi dans les mois à venir.

Une résilience qui a un coût

Derrière ces chiffres se dessine une réalité plus large : les très petites entreprises françaises s’affaiblissent progressivement. Si les dirigeants continuent de tenir, c’est essentiellement grâce à des sacrifices personnels de plus en plus importants. Mais à force de demander aux entrepreneurs de financer eux-mêmes la résistance de leur entreprise, c’est la pérennité même du tissu des très petites entreprises qui finit par être fragilisée.

Le problème, c’est que personne ne semble vraiment s’en préoccuper. Les pouvoirs publics parlent volontiers de soutien aux entreprises, mais les mesures concrètes tardent à venir. Les banques continuent de financer l’investissement, mais rechignent à soutenir la trésorerie. Et pendant ce temps, les dirigeants de TPE absorbent les crises à titre personnel, en espérant que la situation finira par s’améliorer. Mais combien de temps tiendront-ils encore ?