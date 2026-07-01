Ce village de l’Himalaya fabrique ses propres glaciers pour survivre à la sécheresse : les ingénieurs confirment que ça fonctionne

Dans l’Himalaya, le réchauffement climatique modifie les paysages et les moyens de subsistance. Dans le village de Sakti, situé dans le territoire indien du Ladakh, les habitants font face à la fonte des glaciers, qui servaient autrefois de réservoirs d’eau naturelle. Ils doivent trouver de nouvelles solutions pour sécuriser l’eau, indispensable à l’agriculture et à la vie quotidienne, dans un contexte de crise de l’eau.

Se débrouiller pour l’eau à 4 000 mètres d’altitude

À près de 4 000 mètres d’altitude, Sakti subit de plein fouet le réchauffement, alerte la BBC. Le village, où les précipitations sont quasi nulles, dépend de l’eau des glaciers pour arroser des cultures comme le blé, les pois et les pommes de terre, et un effondrement du glacier pourrait aggraver la situation. L’été y est court : il faut semer avant le mois de mai pour éviter que les récoltes ne soient prises par le retour précoce de l’hiver.

Lobzang Fardod explique que les glaciers inférieurs servaient autrefois de « châteaux d’eau gelés » : ils stockaient l’eau en hiver et la libéraient au printemps, au moment des semis. Depuis leur disparition, le paysage s’est transformé en « désert de roches arides ». Gelak Gutme, un habitant, rappelle que vivre dans « un climat rigoureux » sans eau suffisante rend la vie encore plus difficile et pousse certains jeunes à envisager l’exode rural vers les villes.

Des solutions pratiques : le réservoir de glace automatisé

La première idée, les stupas de glace, a montré ses limites. Le procédé consistait à faire monter l’eau depuis les hauteurs et à la pulvériser pour former de grandes tours de glace. Mais ce système est devenu un « véritable cauchemar » à cause des gelures dans les canalisations et d’une inefficacité qui demandait des interventions humaines constantes.

Pour contourner ces problèmes, le projet Acres of Ice a développé le réservoir de glace automatisé (RGA). Cette technologie permet de contrôler précisément la production de glace et évite le gel de l’eau dans les tuyaux. Grâce à une buse verticale, le RGA projette par intermittence une fine brume, ce qui aide à mieux conserver la glace formée. Dr Suryanarayanan Balasubramanian, fondateur d’Acres of Ice, compare le dispositif à une « gigantesque fontaine ».

Effets sociaux et espoir pour l’avenir

Le RGA donne déjà des résultats à Sakti. Il assure une production d’eau potable fiable aux moments critiques et réduit la pression qui pousse les jeunes à quitter le village pour chercher du travail en ville. Gelak Gutme affirme que sans cette initiative, « cela aurait été une catastrophe », tant l’exode menaçait de vider le village de sa population active.

Ce projet intervient alors que 25 % de la population mondiale dépend de l’eau douce de l’Himalaya. Il montre que des réponses locales restent possibles face au changement climatique. À Sakti, des habitants tentent de préserver leur mode de vie malgré la fonte des glaciers. Les stupas de glace et les RGA pourraient servir de modèle à d’autres régions confrontées aux mêmes difficultés.