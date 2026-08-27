Sodexo : 1.097 suppressions pour corriger les erreurs managériales

En décembre 2025, Thierry Delaporte prend la direction de Sodexo, une entreprise rentable mais en proie à des fragilités structurelles. En avril 2026, il admet publiquement les sous-investissements en compétences et l’irrégularité de la direction précédente. Le 26 août, Sodexo annonce la suppression de 1.097 emplois en France, touchant 963 postes chez Sodexo France et 134 au siège d’Issy-les-Moulineaux, ce qui représente 4 % des 25.000 collaborateurs français.

Thierry Delaporte et le diagnostic critique de 2026

En avril 2026, Thierry Delaporte, directeur général de Sodexo, fait un bilan sans concessions devant les analystes financiers. Il souligne les sous-investissements en compétences et le manque de régularité dans l’exécution des offres et la fiabilité des prévisions. Ce constat contraste avec la communication habituelle des grandes entreprises. Delaporte met en avant les déficits de formation, des stratégies commerciales incohérentes et des prévisions financières peu fiables. Bien que Sodexo ait affiché un chiffre d’affaires consolidé de 12 milliards d’euros au 30 juin 2026 et exploité 4.000 sites en France, la rentabilité cachait des fragilités opérationnelles.

En réponse à ces constats, Delaporte lance en juillet 2026 le plan stratégique « Shift & Grow 2030 ». Ce plan vise à accélérer la croissance organique, renforcer la compétitivité et répondre aux attentes des consommateurs. Près d’un milliard d’euros seront investis d’ici 2030 dans l’innovation numérique et l’acquisition de nouveaux marchés. Cependant, des économies structurelles sont nécessaires, entraînant les suppressions de postes. Le processus de consultation du personnel commence, accompagné de départs volontaires, touchant tous les niveaux de l’entreprise.

Transition de leadership et responsabilité managériale

La situation de Sodexo met en lumière un défi courant en gouvernance d’entreprise : comment une nouvelle direction gère-t-elle l’héritage de ses prédécesseurs ? Delaporte reconnaît ouvertement les erreurs passées, une stratégie rare et risquée. Il justifie la restructuration actuelle tout en se dédouanant partiellement, mais les salariés en subissent les conséquences. Éric Villecroze, délégué syndical central FO, exprime son désarroi face à cette situation, qualifiant la restructuration de « tremblement de terre ». La transition de leadership devient un exercice d’équilibre entre transparence managériale et responsabilité sociale.

Sodexo vit son deuxième plan de sauvegarde de l’emploi en sept ans. En 2020, plus de 2.000 postes avaient été supprimés suite à la crise sanitaire du Covid-19. Cette récurrence interroge sur la capacité du groupe à apprendre de ses erreurs. Alors que le plan de 2020 était une réponse à une crise brutale, celui de 2026 s’attaque à des faiblesses internes accumulées. Les conséquences humaines restent similaires, malgré les différences de contexte.

Entre RSE et gouvernance : transformation ou protection de l’emploi ?

Le milliard d’euros d’investissements prévu d’ici 2030 est destiné à combler les retards accumulés. Sodexo mise sur la digitalisation des services, l’innovation alimentaire, avec notamment le Green-score® pour mesurer l’impact carbone des repas, et l’acquisition de compétences technologiques. Ces investissements visent à corriger les « sous-investissements » pointés par Delaporte. Toutefois, la question de l’allocation des ressources est cruciale : ces besoins stratégiques auraient-ils pu être anticipés pour éviter les suppressions ? La responsabilité des directions successives et des actionnaires est engagée.

La CGT dénonce une contradiction majeure : « Sodexo n’est pas une entreprise en faillite. » Le groupe continue de croître et prévoit d’importants investissements, tout en maintenant une politique de redistribution à hauteur de 50 % des profits aux actionnaires. Cette situation soulève des questions sur la hiérarchie des priorités et la cohérence RSE. Les entreprises se présentant comme responsables doivent arbitrer entre performance financière et impact social. Les résultats financiers de l’exercice 2025-2026, attendus le 23 octobre, éclaireront ces choix stratégiques.