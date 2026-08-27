Meta : 18 milliards pour éviter d’admettre sa responsabilité

Meta a conclu un accord de 18 milliards de dollars sans reconnaître de culpabilité, illustrant l’écart entre sa communication sur la responsabilité sociale et une culture interne négligeant les lanceurs d’alerte et laissant inactifs des outils de sécurité. Validé le mercredi 26 août 2026 par une cour fédérale de Californie, cet accord met fin à un procès mené par 29 États. Ceux-ci accusaient Meta d’avoir sciemment conçu Facebook et Instagram pour rendre les enfants dépendants tout en cachant les impacts psychologiques néfastes.

Disparité entre discours et réalité chez Meta

Chez Meta, l’écart entre la communication externe et les pratiques internes est particulièrement marqué. L’entreprise a mis en place une stratégie de relations publiques centrée sur la protection des mineurs, annonçant de nombreux outils de sécurité. Toutefois, les documents judiciaires mettent en lumière une réalité bien différente.

Meta prétendait avoir lancé 60 fonctionnalités de sécurité uniquement pour Instagram. Ce chiffre, régulièrement cité dans ses rapports de responsabilité sociale, visait à prouver son engagement envers la protection des adolescents. Cependant, ces outils n’ont pas eu l’impact attendu. Leur adoption est restée faible non pas par manque d’intérêt des utilisateurs, mais en raison de choix délibérés lors de leur conception. Selon la BBC, Meta savait que leur activation par défaut aurait augmenté leur utilisation, mais a choisi de ne pas le faire.

La logique économique des réseaux sociaux repose sur le temps passé par les utilisateurs, qui génère des revenus publicitaires. Activer automatiquement des limites d’écran ou des blocages nocturnes aurait réduit l’engagement et donc les profits. Les dirigeants ont préféré afficher une posture responsable tout en préservant leur modèle économique. Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré que Meta s’était engagé à des changements significatifs pour réduire les risques liés à ses plateformes dans les mois à venir. Il reste à voir si ces transformations seront effectivement mises en œuvre.

Faillite des mécanismes d’alerte interne chez Meta

L’affaire Meta souligne l’importance cruciale des mécanismes d’alerte interne dans la gouvernance d’entreprise. Lorsque ces systèmes échouent, les conséquences peuvent être considérables, tant sur le plan humain que financier.

Arturo Bejar, ancien ingénieur d’Instagram et lanceur d’alerte, a joué un rôle clé dans ce procès. Il a témoigné que les dirigeants de Meta étaient informés des contenus nuisibles pour les enfants, mais n’ont jamais pris de mesures significatives. Bejar a montré que des données alarmantes sur le harcèlement et les troubles alimentaires chez les adolescents utilisateurs étaient transmises aux dirigeants, mais restaient sans suite. « Au final, Meta doit être tenu responsable des résultats, pas des efforts », a-t-il déclaré. CNBC rapporte que le procès a été conclu en seulement cinq jours, avant même que le PDG Mark Zuckerberg ne témoigne.

Le cas Meta démontre qu’une circulation de l’information ne garantit pas la prise de décision. Les alertes sont émises, mais aucun mécanisme n’oblige à agir. Ce vide de responsabilité provient souvent d’une structure où personne n’est individuellement redevable. Meta a préféré payer des amendes plutôt que de modifier ses produits, une stratégie de plus en plus onéreuse.

Le rôle des conseils d’administration mis en cause

L’accord de 18 milliards pose des questions sur l’efficacité des conseils d’administration dans la gestion des risques sociaux. Comment un tel écart entre discours et pratiques a-t-il pu persister sans intervention ?

Meta n’admet aucune responsabilité dans cet accord. Cette clause, courante dans les règlements amiables, reflète une faiblesse de gouvernance. Un conseil d’administration solide aurait dû exiger une reconnaissance des erreurs comme condition à toute transformation. Sans cela, aucun changement culturel réel ne peut se produire. Meta présente l’accord comme un simple coût d’exploitation, enregistrant une charge comptable de 10 milliards au troisième trimestre 2026. Les 18 milliards seront versés sur dix ans, soit 1,8 milliard par an pour une entreprise valorisée à 1 400 milliards de dollars. Bien que record, ce montant est minime face aux pénalités potentielles de 1 400 milliards si Meta avait perdu le procès, selon des calculs basés sur la loi COPPA.

Le procès s’est terminé avant que Zuckerberg ne témoigne. Cette absence symbolise l’impunité des dirigeants dans des structures où la responsabilité personnelle est floue. Dans son communiqué officiel, Meta présente l’accord comme une initiative proactive, évitant d’admettre ses erreurs passées.

Conséquences pour l’industrie technologique

L’affaire Meta crée un précédent pour le secteur technologique. D’autres plateformes, comme TikTok et YouTube, font face à des poursuites similaires. L’accord inclut une clause conditionnelle : 30 % des fonds (5,3 milliards) ne seront versés que si YouTube et TikTok adoptent les mêmes mesures et paient des montants équivalents, transformant la protection des enfants en enjeu concurrentiel. Les dirigeants doivent choisir entre modifier leurs plateformes au risque de perdre des parts de marché ou attendre d’être contraints par la justice. Le procès montre que la seconde option est de plus en plus risquée. Les 29 États participants représentent près des deux tiers de l’Amérique du Nord, soulignant la gravité perçue du problème.

Les avocats des victimes dans les recours collectifs restent mobilisés : « Des milliers de jeunes et de districts scolaires ont encore des plaintes en cours contre Meta, ainsi que TikTok, Snap et YouTube, et nous sommes prêts à poursuivre ce combat. » L’accord avec les États ne prévoit aucune compensation directe pour les victimes. Les 12,7 milliards garantis iront aux budgets étatiques pour financer des initiatives de sécurité en ligne, pas pour indemniser les familles affectées.