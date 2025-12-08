Sodexo déploie le Green-score® et verdit l’assiette des entreprises

En devenant le premier acteur de la restauration collective d’entreprise à afficher le Green-score®, Sodexo franchit une nouvelle étape dans sa stratégie environnementale. Cet indicateur inédit, désormais visible dans les restaurants, ambitionne de transformer durablement les choix alimentaires des convives en s’appuyant sur la transparence, la formation des chefs et la place centrale du végétal dans l’assiette.

Le Green-score® s’impose comme un nouvel standard environnemental dans l’assiette des entreprises

Sodexo, géant français de la restauration en entreprise, a déployé le Green-score® dans l’ensemble de ses restaurants en France. Avec cet affichage environnemental inédit dans la restauration collective, le groupe entend renforcer sa démarche de responsabilité sociétale tout en influençant directement les comportements alimentaires. Le Green-score® devient ainsi un levier structurant de transformation, à la fois pédagogique, climatique et nutritionnelle.

Le Green-score® repose sur une logique comparable à celle du Nutri-score, mais appliquée à l’impact environnemental. Chaque plat se voit attribuer une note allant de A+ à F, selon son empreinte sur le climat, l’eau, les sols, la biodiversité et les ressources naturelles. Cette classification s’appuie sur l’analyse du cycle de vie complet des produits, en tenant compte de l’origine, de la saisonnalité et des labels. Ainsi, dans l’assiette des convives, le Green-score® rend visible ce qui restait jusque-là invisible.

L’alimentation représente aujourd’hui près de 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui en fait le premier secteur émetteur à l’échelle planétaire. Dans ce contexte, le Green-score® devient un outil d’aide à la décision pour les consommateurs, mais aussi un instrument de pilotage pour les équipes de restauration. « Le lancement du Green-score® s’accompagne de contenus pédagogiques pour aider les consommateurs à comprendre son objectif et son mode de calcul », a expliqué Vanessa Brandely, cheffe de projet marketing chez Sodexo.

Cependant, ce déploiement ne se limite pas à un affichage en salle. Tous les collaborateurs des sites concernés ont été formés afin d’être en capacité d’expliquer le Green-score®, son fonctionnement et ses enjeux aux convives. De plus, l’outil est également accessible via une application numérique, ce qui prolonge l’expérience au-delà du simple passage en caisse. Par conséquent, l’information environnementale devient continue, intégrée aux choix quotidiens. En rendant visible l’empreinte écologique des produits, le Green-score® fait ainsi entrer la logique RSE directement dans l’assiette.

Avec le Green-score®, Sodexo transforme ses produits et réinvente l’assiette collective

Au-delà de l’affichage, l’introduction du Green-score® s’inscrit dans une refonte profonde de l’offre alimentaire. Le groupe s’est engagé sur un objectif chiffré : d’ici 2030, 70% de ses plats principaux devront afficher une empreinte carbone inférieure à 0,9 kilogramme équivalent CO₂ par plat. Cet objectif, rendu public en 2025 par Sodexo France, constitue aujourd’hui l’un des engagements climatiques les plus ambitieux du secteur.

À ce stade, 55% des plats proposés par Sodexo dans le cadre de son offre végétale mixte répondent déjà à cette définition « bas carbone ». Ce résultat témoigne d’une évolution rapide de la conception des produits, mais également d’un travail sur les recettes, les portions et les matières premières. Désormais, dans l’assiette, la logique s’inverse progressivement : le végétal prend le centre de la scène, tandis que la viande devient un simple accompagnement.

Cette transformation repose aussi sur un important programme de formation. Les chefs de Sodexo sont désormais accompagnés vers la cuisine végétarienne et végétalienne afin d’adapter leurs pratiques. « Les chefs sont les ambassadeurs de la transition alimentaire, il est donc important qu’ils soient formés. Notre objectif aujourd’hui est de remettre le végétal au centre de l’assiette et la viande en topping », avait déclaré Maëlle Domergue, responsable nutrition chez Sodexo, dans une prise de parole publiée en mars 2025. Dès lors, le Green-score® ne se contente pas de classer les plats : il structure l’évolution même des produits proposés quotidiennement.

Cette stratégie permet également d’agir sur plusieurs leviers environnementaux simultanément. En réduisant la part des protéines animales, en favorisant les productions saisonnières et en sélectionnant davantage de filières labellisées, Sodexo améliore mécaniquement le score environnemental de l’assiette, mais aussi celui de sa chaîne d’approvisionnement. Ainsi, le Green-score® devient un outil transversal, à la fois indicateur, objectif et méthode.

Le Green-score® renforce la stratégie RSE globale de Sodexo et sa crédibilité environnementale

L’intégration du Green-score® s’inscrit pleinement dans la feuille de route RSE « Better Tomorrow 2028 » de Sodexo, qui vise à transformer durablement son modèle de restauration collective autour de trois piliers : mieux manger, préserver les ressources et renforcer l’impact social. Cette cohérence stratégique est aujourd’hui reconnue par les agences d’évaluation extra-financière. En février 2025, Sodexo a été classé dans le top 2% des entreprises les plus avancées en matière de durabilité par EcoVadis, avec une note globale de 79 sur 100, et un score de 90 sur 100 sur les critères environnementaux et d’achats responsables, selon la communication officielle du groupe.

Dans ce contexte, le Green-score® apparaît comme la traduction opérationnelle, dans l’assiette, d’engagements souvent perçus comme abstraits. Il permet en effet de relier directement les stratégies globales aux choix quotidiens des convives. Chaque plat noté devient ainsi un acte mesurable de politique climatique. Par ailleurs, cette transparence renforce la crédibilité du discours RSE auprès des entreprises clientes, de plus en plus attentives à l’empreinte environnementale de leurs prestataires de restauration.

Toutefois, Sodexo ne se limite pas au seul affichage. Le groupe multiplie également les initiatives autour de l’éducation alimentaire, de la lutte contre le gaspillage et de la promotion de produits plus durables. Le Green-score® devient alors un vecteur de cohérence entre formation des équipes, évolution des produits et responsabilisation des consommateurs. En intégrant l’impact environnemental directement au cœur de l’expérience de restauration, Sodexo transforme un acte quotidien en levier climatique.