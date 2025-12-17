Si la Terre s’arrêtait net de tourner, ce scénario catastrophe que personne n’ose imaginer

Proposer l’hypothèse d’un arrêt soudain de la rotation de la Terre peut sembler de la science‑fiction. Pourtant, des études scientifiques sérieuses se sont penchées sur ce scénario, malgré la probabilité extrêmement faible de sa réalisation. Un tel événement, « du jour au lendemain », transformerait notre planète de façon inédite. Alors, que se passerait‑il si la Terre cessait de tourner ? On vous explique tout !

Ce qui se passerait immédiatement

L’arrêt brutal de la rotation terrestre créerait des effets d’inertie colossaux. Tout ce qui se trouve à la surface serait projeté vers l’est à une vitesse dépassant 1 000 kilomètres par heure, explique le magazine ça m’intéresse. Cette impulsion immense résulterait de l’arrêt de la rotation actuelle de la Terre, dont la vitesse maximale atteint 1 670 kilomètres par heure à l’équateur. Une telle inertie aurait des conséquences catastrophiques sur les structures humaines et naturelles.

Sur le plan géologique, le rééquilibrage des mouvements tectoniques provoqué par cet arrêt soudain entraînerait des séismes fréquents. L’événement s’accompagnerait de bouleversements climatiques majeurs, avec des vents violents formant des tourbillons de la taille de continents. Les variations de température seraient extrêmes, allant de +60 °C en plein jour à -50 °C la nuit. De plus, la disparition du champ magnétique de la Terre exposerait la planète aux radiations solaires et aux rayons cosmiques, perturbant gravement les écosystèmes.

Ce que ça changerait pour la planète et le climat

L’arrêt de la rotation modifierait aussi le cycle jour/nuit : un jour et une nuit dureraient chacun six mois. Cette alternance longue provoquerait des écarts de température difficiles à supporter pour de nombreux organismes vivants.

La dynamique des océans serait bouleversée : les masses d’eau migreraient vers les pôles, provoquant de nouvelles marées océaniques. Cela modifierait la géographie des côtes et serait à l’origine de importants déséquilibres écologiques. Par ailleurs, la Terre perdrait sa légère forme aplatie aux pôles due à la force centrifuge, et deviendrait une sphère parfaitement ronde, entraînant des conséquences écologiques.

Et si la Terre tournait plus vite ?

Si, au lieu de s’arrêter, la Terre venait à tourner plus vite, d’autres effets singuliers apparaîtraient. Les journées plus courtes pourraient se réduire à 6 à 12 heures, entraînant une redistribution des masses d’eau et une accentuation de l’aplatissement aux pôles. Les vents et les courants océaniques deviendraient plus violents, rendant les conditions de vie plus difficiles. Certaines études évoquent même qu’à très haute vitesse de rotation, certaines zones pourraient dépasser temporairement la force de gravité, à l’image de la Lune.