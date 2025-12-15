La future carte de la Terre choque les scientifiques : la France occupera un rôle que personne n’attendait

Alors que la configuration actuelle des continents nous paraît figée, des projections scientifiques dessinent un futur bien différent. À partir de l’étude des mouvements tectoniques, l’idée que les continents pourraient se regrouper pour former un supercontinent appelé Pangée Ultima remet nos repères en question. Ces bouleversements géologiques, attendus dans environ 250 millions d’années, éclairent l’histoire dynamique de la Terre et ce que cela pourrait signifier pour le climat et la vie sur la planète.

Retour sur le passé géologique et la dynamique des plaques tectoniques

Il y a environ 200 millions d’années, un supercontinent connu sous le nom de Pangée originelle s’est fragmenté à cause des mouvements des plaques tectoniques, rapporte Presse Citron. Ces forces colossales, issues du manteau terrestre, font dériver les continents. Le projet PALEOMAP, dirigé par le géographe Christopher Scotese (reconstitutions paléogéographiques), imagine un futur où ces mouvements ramèneraient les continents en un immense bloc unique, la Pangée Ultima.

Dans ce scénario, la configuration des océans changerait profondément. L’océan Atlantique disparaîtrait, avalé par l’approche des Amériques vers l’Afrique et l’Eurasie. L’océan Indien deviendrait une vaste mer intérieure, et la Méditerranée cesserait d’exister en raison de la collision des plaques.

© National Geographic

À quoi pourraient ressembler les continents et le climat

La recomposition des masses terrestres entraînerait des transformations géographiques spectaculaires. Cuba pourrait fusionner avec les États-Unis, la Corée se retrouverait entre la Chine et le Japon, et le Groenland s’accolerait au Canada. La France (souvent appelée « l’Hexagone ») est projetée pour remonter vers des latitudes plus nordiques, se rapprochant du pôle Nord et devenant voisine de l’Afrique du Nord après la disparition de la Méditerranée.

Ces bouleversements viendraient avec un climat nettement plus hostile. Une intense activité volcanique augmenterait massivement le dioxyde de carbone dans l’atmosphère, avec des températures dépassant les 40 °C sur la plupart de la Pangée Ultima. Le Soleil deviendrait 2,5 % plus lumineux, ce qui amplifierait l’aridité généralisée. Les régions plus au nord pourraient toutefois garder un climat plus tempéré et des ressources en eau plus stables, faisant de la France, du Royaume-Uni, du Portugal et de certaines parties de l’Afrique du Nord des refuges potentiels.