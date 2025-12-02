Préparez-vous : la Lune va briller d’une intensité inégalée… et ça n’arrive qu’une fois tous les 17 ans

La super Lune de décembre 2025 sera jusqu’à 14 % plus grande et 30 % plus brillante.

À la fin de l’année 2025, on attend un phénomène astronomique remarquable : la dernière pleine lune de l’année, aussi appelée Lune Froide ou Lune des Longues Nuits. Cette Super Pleine Lune se produira dans la nuit du 4 au 5 décembre 2025, informe Le Journal des Femmes, et se distingue par sa proximité avec la Terre, connue sous le nom de « périgée » (le point le plus proche). Cette Pleine Lune au périgée intéressera non seulement les astronomes amateurs mais aussi toute personne curieuse de découvrir un spectacle céleste unique.

Pourquoi cette super Lune est spéciale

Ce qui rend cette super Lune particulière, c’est sa taille et sa luminosité. Elle apparaîtra jusqu’à 14 % plus grande et 30 % plus brillante que d’habitude. Ce phénomène vient de la combinaison de sa proximité avec la Terre et de sa position élevée dans le ciel.

En 2025, la Lune atteint le point le plus haut d’un cycle astronomique de 18 ans, ce qui fait de cet événement une occasion rare d’observation. Il faudra attendre 2042 ou 2043 pour retrouver la Lune à une telle altitude. Cette position haute permettra de la voir sans les obstructions habituelles comme les immeubles ou le relief.

La nuit du phénomène, la Lune se lèvera au coucher du soleil et restera visible toute la nuit. Pour en profiter au mieux, éloignez-vous des sources de pollution lumineuse et placez-vous dans un espace dégagé en regardant vers le nord, comme pour observer une Lune Noire.

D’où viennent ces noms

Dans la tradition, la dernière pleine lune de l’année porte le nom de Lune Froide, un terme employé par des tribus amérindiennes, notamment les Mohawks, ainsi que par les premiers colons européens dans l’hémisphère Nord. Ce nom indique l’entrée dans la saison froide.

Le nom Lune des Longues Nuits renvoie au fait qu’elle se produit juste avant le solstice d’hiver du 21 décembre, période marquée par la nuit la plus longue de l’année. Ces appellations ont une portée historique et culturelle, et montrent l’importance de la Lune dans les pratiques et le calendrier des peuples anciens.

