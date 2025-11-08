Cette « Super Lune » que tout le monde attend… va-t-elle vraiment vous en mettre plein la vue ?

La super lune, c’est ce phénomène qui donne l’impression que la Lune est plus grande et plus lumineuse dans le ciel nocturne. Elle attire l’attention du public et des médias depuis des lustres. Même si, à l’œil nu, la différence peut sembler discrète, on en fait souvent tout un spectacle. Mais au juste, qu’est-ce que ce terme cache vraiment ? Et pourquoi suscite-t-il autant de curiosité ?

Comprendre la super lune

En fait, parler de « super lune » signifie qu’on est en présence d’une pleine lune qui tombe au moment où la Lune se trouve à son périgée (c’est-à-dire le point de son orbite le plus proche de la Terre). Pour vous donner une idée, la distance entre la Terre et la Lune peut varier de 363 300 km à 405 500 km à cause de son orbite elliptique. Ce terme vient de Richard Nolle, un astrologue américain, vers la fin des années 1970. Les astronomes, eux, préfèrent parler de « pleine lune au périgée » ou « périgée-syzygie » pour décrire le phénomène.

D’un point de vue visuel, une super lune peut paraître 14 % plus grande et 30 % plus brillante que la pleine lune classique. Cette différence s’explique par le fait que la Lune se trouve effectivement plus proche de nous. Néanmoins, ces variations restent assez fines pour l’observateur non averti et nécessitent souvent l’aide d’un téléobjectif ou de repères au sol pour bien les remarquer.

Fréquence et observation

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les super lunes ne se font pas rares. En général, on en a entre trois et cinq par an. Par exemple, à la fin de l’année 2025, trois super lunes sont prévues : le 6 octobre, le 5 novembre et le 4 décembre, confirme Tameteo. Une autre suivra le 3 janvier 2026. Même si elles arrivent assez souvent, elles ne changent pas la trajectoire de la Lune ni n’exercent de forces particulières sur notre planète.

Les passionnés d’astronomie voient là une belle occasion d’observer notre satellite à l’aide de jumelles ou d’un télescope, tout comme pour tout autre événement astronomique. Certes, l’œil nu peut avoir du mal à distinguer avec précision les différences de taille et de luminosité, mais comme le rappelle la Cité de l’Espace, les équipements spécialisés permettent d’apprécier pleinement ce joli phénomène.

Tradition et culture

Chaque pleine lune a souvent un surnom qui se rapporte aux saisons ou aux activités humaines. Par exemple, en octobre, on parle de la « lune des moissons », car c’est le moment des dernières récoltes dans l’hémisphère Nord. En novembre, c’est la « lune des castors », ces petits animaux préparant leurs abris avant l’arrivée du froid qui gèle les rivières. En décembre, on évoque la « lune froide », annonçant l’hiver avec ses longues nuits.

Quand une super lune survient durant ces périodes, elle hérite aussi de ces appellations, tout comme tout autre phénomène astronomique rare. On peut alors entendre parler par exemple de la « super lune du castor » ou de la « super lune des moissons », ce qui renforce le lien culturel et symbolique que nous entretenons avec ces phénomènes célestes.