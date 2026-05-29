Temu : lourde amende pour vente de produits illégaux

La Commission européenne inflige une amende historique de 200 millions d’euros à Temu pour avoir mis en danger les consommateurs européens. La plateforme chinoise a échoué à évaluer les risques liés aux produits dangereux vendus sur sa marketplace, violant ainsi le règlement sur les services numériques.

Temu sanctionnée par Bruxelles pour défaillances dans la protection des consommateurs

La Commission européenne a infligé, le 28 mai 2026, une amende historique de 200 millions d’euros à Temu, le géant chinois du commerce en ligne. Cette sanction, inédite par son ampleur dans l’application du Digital Services Act, punit les manquements graves de la plateforme dans l’identification et la réduction des risques liés à la commercialisation de produits dangereux auprès des consommateurs européens — en violation flagrante du règlement sur les services numériques (DSA). Derrière les prix défiant toute concurrence, c’est une tout autre réalité qui se dessine : celle d’une marketplace aux garde-fous défaillants, dont les 130 millions d’utilisateurs européens constituent à la fois la force commerciale et l’enjeu central de cette bataille réglementaire.

Cette décision marque un tournant dans l’histoire de l’application du DSA et traduit la volonté affirmée de l’Union européenne de ne plus tolérer les pratiques commerciales déloyales des plateformes extra-européennes sur son territoire. Elle pose, plus largement, la question de la responsabilité des intermédiaires numériques face aux produits qu’ils mettent en circulation.

Portrait d’un mastodonte du e-commerce aux pratiques controversées

Arrivée en Europe en avril 2023, Temu est la vitrine internationale de Pinduoduo, colosse chinois du commerce électronique fondé en 2015 sous l’égide de PDD Holdings. En à peine deux ans, la plateforme a conquis le continent à coups de prix sacrifiés, d’un catalogue vertigineux — vêtements, high-tech, décoration, jouets — et d’une stratégie publicitaire agressive, notamment sur les réseaux sociaux. Sa croissance a été, à bien des égards, spectaculaire.

Ce succès fulgurant repose sur un modèle économique singulier : la mise en relation directe entre fabricants chinois et consommateurs européens, court-circuitant les intermédiaires traditionnels pour comprimer les coûts au maximum. Mais cette logique d’ultra-désintermédiation a une contrepartie : elle dilue, voire efface, les mécanismes de contrôle qualité et de vérification réglementaire qui jalonnent ordinairement la chaîne d’approvisionnement. Selon CryptoBriefing, la plateforme revendique désormais 113 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans l’Union européenne, ce qui l’a automatiquement placée, depuis février 2024, dans la catégorie des « très grandes plateformes en ligne » soumises aux obligations renforcées du DSA.

Des accusations graves étayées par des preuves concrètes

L’enquête de la Commission européenne, ouverte en octobre 2024, a mis au jour des défaillances systémiques dans l’évaluation des risques conduite par Temu. Le reproche central des régulateurs est accablant : la plateforme aurait fondé ses analyses de risques sur des « informations générales relatives au secteur du commerce électronique dans son ensemble », plutôt que sur des données précises concernant ses propres flux de vente et les signalements remontés par ses utilisateurs. Une posture qui relève moins de la négligence que d’un choix délibéré de ne pas regarder.

Pour étayer ces accusations, les équipes de Bruxelles ont eu recours à une méthode aussi simple qu’efficace : des achats mystères, effectués en se glissant dans la peau de consommateurs ordinaires. Les résultats de ces investigations, relayés par France Info, se sont révélés alarmants. Un « très fort pourcentage » des chargeurs commandés ont échoué aux tests de sécurité élémentaires. Une proportion élevée de jouets pour nourrissons présentait des risques de suffocation ou renfermait des substances chimiques nocives excédant les seuils autorisés par la législation européenne. Des appareils électroniques défectueux, susceptibles de provoquer des accidents domestiques, complétaient ce tableau préoccupant.

D’un point de vue RSE, la gravité de ces constats dépasse la simple non-conformité technique. Elle interroge la responsabilité morale d’une plateforme qui, par sa taille et son rayonnement, assume une fonction d’intermédiaire critique entre des millions de ménages européens et des fournisseurs dont elle ne maîtrise manifestement pas les pratiques. Comme l’a formulé avec une clarté désarmante Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée de la souveraineté technologique : « Temu est un acteur très important sur le marché européen, avec 130 millions d’utilisateurs. Donc lorsqu’ils vendent des produits interdits, ils finissent entre les mains d’un grand nombre d’Européens. »

Un cadre juridique renforcé pour encadrer les plateformes numériques

Cette sanction prend tout son sens dans le cadre du Digital Services Act, entré en vigueur en 2022, qui constitue à ce jour l’arsenal réglementaire le plus ambitieux au monde pour discipliner les plateformes numériques. Le DSA impose aux très grandes plateformes en ligne des obligations strictes en matière d’évaluation des risques, de transparence algorithmique et de responsabilité à l’égard des contenus et produits qu’elles hébergent. Il s’agit, en somme, de mettre fin à l’impunité confortable dont ces acteurs ont longtemps bénéficié derrière le statut d' »hébergeur » passif.

L’amende de 200 millions d’euros, si elle est historique par son caractère inédit, demeure pourtant très en deçà du plafond que la réglementation autorise. Le DSA permet en effet des sanctions atteignant jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial. Or, PDD Holdings, maison mère de Temu, a généré 53 milliards d’euros de revenus en 2025, ce qui aurait théoriquement permis une sanction maximale de 3,18 milliards d’euros. Selon Boursier.com, cette relative modération s’expliquerait par la durée relativement courte de l’infraction constatée, Temu n’étant mise en cause que pour moins d’une année de violation avérée. Un signal fort, donc, mais dont la portée financière réelle pour un groupe de cette envergure reste limitée.

Réaction de Temu et obligations futures

Face à la sanction, Temu n’a pas désarmé. Dans une déclaration officielle, l’entreprise a contesté la décision avec fermeté : « Nous contestons la décision de la Commission européenne et estimons que l’amende est disproportionnée. » La plateforme met en avant les mesures correctives qu’elle dit avoir déjà engagées, affirmant avoir « renforcé l’évaluation des risques, la gouvernance de la plateforme et la protection des utilisateurs ».

Quelles que soient ses intentions de recours, Temu est désormais tenue de soumettre, avant le 28 août 2026, un plan d’action détaillé visant à remédier aux violations identifiées. Ce document sera soumis à l’examen du Conseil européen pour les services numériques avant validation définitive par la Commission. En cas de non-conformité ou d’insuffisance des mesures proposées, la plateforme s’expose à des pénalités périodiques supplémentaires, comme le rappelle l’actualité Orange. L’horloge est désormais enclenchée.