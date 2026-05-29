Ce fleuve artificiel de 145 km va traverser l’un des déserts les plus secs d’Amérique latine : les ingénieurs expliquent comment ils comptent défier la géographie

Un mégaprojet hydrique révolutionne l’accès à l’eau dans le Nordeste du Brésil.

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Claire Morel
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Ce fleuve artificiel de 145 km va traverser l'un des déserts les plus secs d'Amérique latine : les ingénieurs expliquent comment ils comptent défier la géographie
Ce fleuve artificiel de 145 km va traverser l’un des déserts les plus secs d’Amérique latine : les ingénieurs expliquent comment ils comptent défier la géographie © RSE Magazine

Le nord-est du Brésil s’est lancé dans l’un des chantiers hydrauliques les plus ambitieux d’Amérique latine avec le mégaprojet du Cinturón de las Aguas de Ceará. L’objectif : révolutionner l’accès à l’eau dans des régions frappées par la sécheresse depuis des décennies. Considéré comme la construction du fleuve artificiel le plus long du continent, ce projet promet de transformer le paysage et d’améliorer la vie de millions de personnes.

Un projet colossal pour relever un sacré défi

Dans la région Nordeste du Brésil, et plus précisément dans l’État de Ceará, la Ceinture des Eaux du Ceará (CAC) est une initiative ambitieuse portée par le gouvernement de Ceará. En reliant le barrage de Jati à l’axe Nord du Projet d’Intégration du Río São Francisco et en prolongeant jusqu’aux sources de la rivière Cariús, ce corridor d’eau couvre 145 km. Grâce à cette infrastructure, des villes comme Nova Olinda doivent enfin disposer d’un approvisionnement en eau fiable et stable.

L’idée est de laisser l’eau descendre par gravité afin de réduire la consommation d’énergie. Cette technique, combinée à des systèmes de pompage et de distribution, ainsi qu’à d’importants réservoirs et liaisons hydrauliques, permet au réseau de gérer un débit allant jusqu’à 30 m³/s.

Qui bénéficiera du projet et où ça en est

Le chantier avance rapidement : fin 2025, déjà 91 % des travaux étaient terminés et une mise en service complète est attendue en juin 2026, confirme Cronista. Une étape importante a déjà été franchie en février 2024 lorsque l’eau a été libérée du kilomètre 53 jusqu’au réservoir de Castanhão, renforçant l’approvisionnement pour 4 500 000 personnes.

Les retombées ne se limiteront pas à cela. Le projet cible directement 561 000 personnes réparties dans 24 municipalités d’une des zones les plus arides du Brésil. En se connectant à l’Eixão das Águas, la CAC pourrait potentiellement améliorer l’approvisionnement en eau pour plus de 5 millions d’habitants.

Vers plus de durabilité et d’innovation

Le CAC est présenté comme une solution innovante face aux sécheresses sévères qui frappent la région, avec des températures élevées et des pluies irrégulières. Le projet intervient dans une situation où garantir l’eau est primordial non seulement pour la consommation humaine, mais aussi pour la production agricole et l’élevage au Brésil. De plus, la technologie employée réduit les coûts énergétiques tout en offrant une approche plus durable pour la région.

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