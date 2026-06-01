Alimentation : les députés approuvent l’augmentation des produits français dans les cantines

Les cantines publiques devront privilégier les produits français après le vote unanime des députés

L’Assemblée nationale a franchi une étape décisive en matière de souveraineté alimentaire. Les députés ont adopté à l’unanimité, vendredi 29 mai 2026, un amendement contraignant les cantines publiques à s’approvisionner prioritairement en produits français, marquant un tournant dans la politique d’alimentation collective du pays. Cette mesure, portée par la députée La France Insoumise Aurélie Trouvé, va sensiblement au-delà des intentions initiales du gouvernement, qui ne prévoyait qu’une simple interdiction des achats hors Union européenne.

Le vote, acquis par 64 voix contre 31, s’inscrit dans le cadre de l’examen du projet de loi d’urgence agricole, réponse législative à la colère des agriculteurs exprimée au cours de l’hiver dernier. Cette initiative témoigne d’une volonté politique transpartisane de renforcer l’approvisionnement en produits français dans la restauration collective, et ce malgré les réticences de l’exécutif quant à sa conformité au droit européen.

Une alliance politique inattendue face aux réserves de l’exécutif

L’adoption de cet amendement révèle une configuration parlementaire pour le moins surprenante. Le Rassemblement national a apporté son soutien à la proposition de La France Insoumise, Matthias Renault dénonçant au passage « la soumission et la passivité dont peut faire preuve le gouvernement face aux règles absurdes européennes ». Cette convergence, rarissime dans l’hémicycle, dit quelque chose de l’enjeu stratégique que représente désormais l’autonomie alimentaire française dans le débat public.

Les écologistes, eux, ont choisi de s’abstenir majoritairement, privilégiant les critères environnementaux à l’origine géographique des produits. « Si vous êtes à Perpignan, je préfère que ce soit dans nos cantines de l’agriculture bio qui vienne d’Espagne plutôt que de l’agriculture française non bio qui vienne du nord de la France », a expliqué le député Hendrik Davi. Une position qui illustre avec netteté la tension persistante entre souveraineté alimentaire et impératifs écologiques.

Les inquiétudes juridiques du gouvernement face à l’Europe

La ministre de l’Agriculture Annie Genevard n’a pas caché ses réserves quant à la viabilité juridique de la mesure. Si elle partage l’objectif politique de « privilégier les produits français », elle estime que la disposition « ne tiendra pas devant un juge ». Le rapporteur Julien Dive (LR) a également souligné le risque d’être « retoqué par le Conseil constitutionnel » pour non-conformité au droit européen, voire de déclencher des « mesures de rétorsion » de la part des pays voisins.

Pour contourner ces obstacles, la ministre a esquissé une approche alternative : les gestionnaires de cantines pourraient croiser plusieurs critères dans leurs commandes, « par exemple de performance environnementale et d’approvisionnement direct », permettant d’atteindre l’objectif sans contrevenir explicitement aux règles européennes de libre-échange.

Des obligations étendues pour la restauration collective

L’amendement sur les produits français s’accompagne d’un ensemble de dispositions complémentaires, toutes adoptées contre l’avis du gouvernement. L’obligation de se fournir à 100 % en viande française dès 2028 sera ainsi étendue aux collectivités locales, tandis que les gestionnaires privés se verront soumis à l’obligation d’approvisionnement en produits issus de l’Union européenne. Le texte prévoit également l’instauration de critères de rémunération équitable et le respect d’un prix plancher pour l’achat des produits agricoles.

Ces dispositions visent à restructurer en profondeur les relations commerciales entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Annie Genevard a prévenu que ces modifications feront que « les gestionnaires vont s’arracher les cheveux », soulignant la complexité opérationnelle redoutable de leur mise en œuvre concrète.

Initiatives locales exemplaires en matière d’approvisionnement

Tandis que le débat se joue dans l’hémicycle, plusieurs établissements scolaires démontrent déjà, sur le terrain, qu’une alimentation collective locale et de qualité est tout à fait possible. Le lycée agricole de Théza s’illustre par une démarche exemplaire, privilégiant les produits locaux et de saison pour composer des menus d’une belle ambition, filet mignon cuit au foin avec une réduction de Rivesaltes, par exemple.

Ce modèle repose sur un partenariat avec « Le local 66 », plateforme fédérant une quatre-vingtaine de producteurs du département. Ce circuit court permet aux cantines d’accéder à des fruits et légumes récoltés à maturité, garantissant fraîcheur, qualité nutritionnelle et soutien à l’économie locale — trois objectifs que la loi cherche précisément à généraliser. Une logique similaire anime d’autres acteurs de l’alimentation responsable, à l’image de Six Senses, qui a fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire un axe central de sa stratégie mondiale.

Perspectives d’évolution et enjeux pour les entreprises

L’examen du projet de loi se poursuit, avec un vote solennel prévu mardi, avant transmission au Sénat qui l’examinera à partir du 29 juin. La chambre haute pourrait amender certaines dispositions jugées problématiques par l’exécutif, notamment dans le cadre de la commission mixte paritaire chargée d’harmoniser les deux versions du texte.

Pour les entreprises de restauration collective, ces évolutions réglementaires appellent une refonte stratégique des chaînes d’approvisionnement. L’obligation de privilégier les produits français supposera de nouer de nouvelles relations fournisseurs, avec des répercussions sensibles sur les coûts et l’organisation logistique. Les gestionnaires devront en outre composer avec une pluralité de critères, origine géographique, qualité environnementale, prix planchers — dont l’articulation promet d’être délicate. La question de la traçabilité des produits agricoles reste d’ailleurs au cœur de ces enjeux, comme en témoigne la récente polémique autour de Petit Navire, contraint de demander à ses consommateurs de renvoyer leurs boîtes de thon pour analyse.

Cette transformation s’inscrit dans une dynamique plus large de relocalisation des approvisionnements alimentaires, accélérée par les crises sanitaires et géopolitiques de ces dernières années. Les acteurs qui anticipent ces mutations en nouant des partenariats durables avec des producteurs locaux se ménagent d’ores et déjà un avantage concurrentiel de taille sur un marché en pleine recomposition.