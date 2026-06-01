Alerte sur les droits des travailleurs en recul dans le monde

La Confédération syndicale internationale alerte sur une crise systémique mondiale des droits des travailleurs, touchant désormais les démocraties stables. La France enregistre son plus mauvais classement, révélant un recul préoccupant du droit du travail à l’échelle planétaire.

Le droit du travail sous pression : analyse de la crise mondiale des droits des travailleurs

La Confédération syndicale internationale (CSI) tire la sonnette d’alarme dans son édition 2026 de l’indice mondial des droits des travailleurs. Le droit du travail connaît une détérioration sans précédent à l’échelle planétaire, gagnant désormais des démocraties longtemps considérées comme des bastions de stabilité sociale. Cette crise, qualifiée de systémique par l’organisation, révèle l’ampleur des pressions qui s’exercent sur les libertés fondamentales des salariés et sur les organisations qui les défendent.

La CSI, qui fédère quelque 200 millions de travailleurs répartis dans 163 pays, documente une recrudescence inquiétante des violations des droits syndicaux. Son indice annuel, construit à partir de 97 indicateurs adossés aux conventions de l’Organisation internationale du travail, évalue et classe 151 États selon leur degré de respect des normes internationales. Les résultats de l’édition 2026 sont sans appel : le recul est général, profond et inédit.

Les constats alarmants de la Confédération syndicale internationale

Selon la CSI, l’édition 2026 de son indice établit que « la crise des droits des travailleurs ne se limite plus à quelques cas marginaux — elle est désormais au cœur même des démocraties ». Ce glissement géographique vers les pays dits développés constitue, aux yeux de l’organisation, un signal d’alarme d’une gravité particulière.

Luc Triangle, secrétaire général de la CSI, ne mâche pas ses mots. Il dénonce « une attaque coordonnée contre la démocratie — un coup d’État des milliardaires, soutenu par des dirigeants politiques ; les travailleurs sont dépouillés de leurs droits et réduits au silence, et les économies sont manipulées au profit d’une poignée de puissants ». Cette formulation volontairement offensive traduit une conviction centrale des syndicats internationaux : la dégradation des droits sociaux n’est pas le fruit de dynamiques économiques impersonnelles, mais le résultat de choix politiques délibérés, opérés au bénéfice de minorités fortunées au détriment de la majorité des salariés. Pour la CSI, l’affaiblissement des contre-pouvoirs syndicaux et la concentration des richesses sont deux phénomènes indissociables.

L’organisation identifie trois tendances structurelles qui illustrent concrètement cette dynamique. Les dirigeants syndicaux sont de plus en plus systématiquement pris pour cibles : arrestations, violences, poursuites judiciaires à caractère intimidatoire se multiplient sur tous les continents. Parallèlement, la surveillance numérique des salariés s’est intensifiée au point de devenir un outil de répression de l’activité collective. Enfin, les syndicats se trouvent progressivement écartés de l’élaboration des législations du travail, privés de la place qui leur revient dans le dialogue social. Ces trois tendances convergent vers un même résultat : l’isolement et l’impuissance organisée des travailleurs face à leurs employeurs et aux pouvoirs publics.

La France dans la tourmente : un déclassement préoccupant

La situation française illustre avec une clarté troublante cette dégradation mondiale. Pour la première fois depuis la création de l’indice en 2014, la France enregistre son pire classement. Cette chute tient à plusieurs facteurs convergents qui fragilisent l’image que le pays entretient de lui-même en matière de droit social.

La CSI décrit la France comme un pays marqué par « un déclin prolongé des droits des travailleurs, notamment caractérisé par une répression des militants syndicaux et des restrictions imposées aux manifestations ». Cette évaluation tranche avec la réputation traditionnelle du modèle social français, longtemps présenté comme un exemple en Europe continentale. Les syndicats internationaux pointent en particulier les conditions dans lesquelles les mobilisations contre la réforme des retraites ont été gérées : dispersion des cortèges, gardes à vue de militants, usage de la force jugé disproportionné. Ces éléments, documentés et répertoriés dans l’indice, témoignent d’une relation au fait syndical et au droit de manifester qui s’est durcie.

Au-delà de la répression ponctuelle, l’organisation syndicale internationale relève un affaiblissement structurel du dialogue social en France. La marginalisation croissante des partenaires sociaux dans l’élaboration des réformes — au profit de procédures législatives accélérées ou de passages en force — est perçue comme une rupture avec les traditions concertatives du modèle français. La CSI relie par ailleurs cette tendance à la progression de l’extrême droite en Europe, qui s’accompagne partout d’une remise en cause des corps intermédiaires et des espaces de négociation collective.

Un phénomène européen et international d’ampleur

La France n’est pas seule dans cette dynamique régressive. Les notes des pays européens et américains « ont atteint leur pire niveau depuis la première édition de l’indice en 2014, signe que la crise est devenue systémique », précise le rapport. Ce constat collectif invalide toute lecture anecdotique ou conjoncturelle : ce qui se joue est une transformation de fond des équilibres sociaux dans les pays les plus développés.

Les États-Unis rejoignent pour la première fois la liste des pays dont la situation appelle une vigilance particulière, marquant une rupture nette avec leur statut antérieur. Cette dégradation résulte principalement, selon la CSI, de « restrictions de la négociation collective et du recours à la force contre les travailleurs » — une évolution que l’organisation relie directement aux orientations de l’administration en place.

En Argentine, l’arrivée au pouvoir de Javier Milei a précipité le pays parmi les pires du monde pour les droits des travailleurs en l’espace de deux années seulement. Cette chute vertigineuse, liée au démantèlement accéléré du droit du travail et à la remise en cause des conventions collectives, illustre avec brutalité la fragilité des acquis sociaux lorsque les contrepouvoirs s’effacent.

À rebours de cette tendance générale, seuls huit pays conservent le statut de « meilleurs élèves » : sept États européens et l’Uruguay. Cette concentration géographique rappelle que les protections sociales les plus solides demeurent l’exception plutôt que la règle à l’échelle mondiale.