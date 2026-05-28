Les biologistes préviennent : la mort des animaux les plus âgés efface un savoir de survie transmis depuis des décennies à toute l’espèce

Le proverbe d’Amadou Hampâté Bâ, « Un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle », parle aussi aux sciences naturelles. La disparition de la femelle éléphant la plus âgée ne signifie pas seulement la perte d’un individu : c’est la perte d’un savoir écologique précieux, comme la localisation des points d’eau. Le concept de « conservation de la longévité », publié en 2024 par l’écologue R. Keller Kopf de l’université Charles Darwin dans la revue Science, invite à revoir notre façon de faire de la conservation en mettant l’accent sur la protection des individus âgés.

Pourquoi les anciens comptent dans les écosystèmes

Les éléphants d’Afrique de l’Est en sont un bon exemple. Lors d’une sécheresse exceptionnelle, une matriarche a guidé son troupeau vers une source d’eau qu’elle avait fréquentée des décennies plus tôt : cette mémoire spatiale des plus vieux peut sauver un groupe. Les baleines matriarches connaissent quant à elles des routes migratoires et des sites de reproduction que la chasse industrielle du XXe siècle (qui a décimé des millions d’individus mûrs) a contribué à faire disparaître. La perte des anciens a interrompu la transmission du savoir en une seule génération, et il faudra des décennies pour qu’une nouvelle matriarche prenne le relais.

Les esturgeons centenaires jouent un rôle comparable : leur capacité à produire davantage d’œufs, et de meilleure qualité, est déterminante pour la survie de l’espèce (les esturgeons peuvent vivre plus de 100 ans). Les bisons et les hippopotames, chez qui les mâles âgés fertilisent les sols et dispersent les graines par l’épandage de leurs bouses, influencent aussi fortement le fonctionnement des écosystèmes.

Repenser la conservation : regarder la pyramide des âges

La « conservation de la longévité » met en garde contre la simple comptabilisation des individus, en soulignant l’importance de la longévité exceptionnelle. Il faut regarder la « pyramide des âges » et valoriser la présence d’individus expérimentés. Des pratiques humaines comme la chasse trophée et la pêche commerciale, qui ciblent souvent les sujets les plus âgés, perturbent la structure sociale et écologique des populations. L’expérience d’un animal ne se réduit ni à son poids ni à son nombre. Considérer les animaux au-delà de l’âge de reproduction comme jetables est une erreur fréquente qui fragilise la stabilité sociale sur plusieurs générations, un problème similaire au déclin démographique.

Intégrer des données comportementales dans les « listes rouges de l’UICN », révisées dès 2027, est une étape importante. Des écologues comme Jennifer Smith de l’université du Wisconsin insistent pour qu’on ajoute la « pyramide des âges » aux indicateurs de santé écologique indispensables. Il faut aussi mettre en place des règles de chasse et de pêche qui protègent les classes d’âge supérieures, et assurer des suivis démographiques détaillés par âge pour une conservation durable.

Agir pour le futur de la biodiversité

Préserver les anciens dans les écosystèmes, c’est aussi reconnaître un « patrimoine de savoirs » que portent les animaux âgés, et qui relativise notre idée de l’intelligence sociale humaine comme unique. Philippa Brakes et Marc Bekoff, biologistes, ont relancé ce débat en janvier 2026, en soulignant l’urgence d’adapter les pratiques de conservation.