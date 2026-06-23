Pourquoi les plages de Gulf Shores résistent mieux à l’érosion que leurs voisines : la réponse se cache dans des milliers de sapins de Noël jetés

Saviez-vous que les sapins de Noël peuvent devenir des alliés précieux contre l’érosion marine ?

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Claire Morel
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Pourquoi les plages de Gulf Shores résistent mieux à l'érosion que leurs voisines : la réponse se cache dans des milliers de sapins de Noël jetés
Pourquoi les plages de Gulf Shores résistent mieux à l’érosion que leurs voisines : la réponse se cache dans des milliers de sapins de Noël jetés © RSE Magazine

Chaque année après les fêtes, la même question revient : que faire des sapins de Noël naturels ? Sur la côte de l’Alabama, à Gulf Shores, la Municipalité et le recyclage des sapins ont mis en place une solution à double effet. Depuis près de 40 ans, un programme de réutilisation des sapins réduit les déchets et renforce les défenses naturelles contre les tempêtes et les ouragans : les arbres collectés aident à former des dunes de sable.

Un programme qui fait partie des habitudes locales

L’initiative figure sur le site officiel de la Municipalité de Gulf Shores et bénéficie du soutien de la communauté. Les résidents sont invités à déposer leurs arbres entre la fin décembre et la mi-janvier. Sur cette période, la ville collecte jusqu’à 400 arbres par an.

Au-delà du simple nettoyage de la ville, ces sapins servent à lutter contre l’érosion marine. La méthode, dite « la U », s’inspire de pratiques existantes adaptées au terrain local : les arbres sont regroupés par trois pour former des structures en « U ». Ces montages freinent le vent et retiennent le sable, ce qui favorise la formation de petits monticules.

Des actions coordonnées pour mieux protéger la côte

Le programme repose sur la coopération entre les résidents, les volontaires et les employés du Parc d’État Gulf. Ensemble, ils collectent les arbres, montent les structures et participent au printemps à la restauration écologique d’espèces végétales autochtones. Ce travail stabilise les dunes et réduit l’érosion.

Les dunes forment la première ligne de défense naturelle : elles absorbent l’énergie des vagues et diminuent le risque d’inondations pendant les tempêtes et les ouragans. La région de Gulf Shores reste très exposée à ces phénomènes. L’ouragan Sally l’a montré en 2020, en causant d’importants dommages sur la côte. Restaurer les dunes est donc essentiel pour la protection côtière et les infrastructures locales.

Des bénéfices écologiques durables

Le programme crée aussi des habitats pour des espèces locales et renforce la biodiversité du secteur. On y trouve la souris des plages de l’Alabama, une espèce en danger d’extinction qui sert d’indicateur pour évaluer la santé des écosystèmes dunaires. Les nouvelles dunes, formées en partie grâce aux sapins, offrent un refuge à cette faune.

Les sapins ne reçoivent aucun traitement particulier : ils sont déposés sur les plages, puis se dégradent sous le sable et entrent dans la structure des dunes en croissance. Ces arbres connaissent ainsi une seconde vie, au lieu de finir en décharge.

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