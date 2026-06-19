Cet arbre de 84 mètres poussait à Taïwan depuis des siècles : découvert en 2023, on l’appelle « L’arbre qui touche la lune »

Depuis 2014, Taïwan mène un programme scientifique de découverte et de cartographie des arbres géants, et d’étude de la densité de carbone dans des forêts primaires longtemps restées inaccessibles. L’île, au relief escarpé, couvre près de 36 000 km² et compte 258 sommets de plus de 3 000 mètres. Ce terrain difficile d’accès a protégé une partie de ces forêts pendant la période d’exploitation intensive, entre 1912 et 1991. Les résultats portent au-delà des records botaniques : ils éclairent le rôle de ces forêts dans le climat mondial et peuvent nourrir les politiques climatiques mondiales.

L’exploration et les premières trouvailles

Le projet a démarré avec une expédition de l’Institut de recherche forestière de Taïwan, en août 2014. Les chercheurs y ont documenté les « Trois Sœurs de Cilan ». Ces arbres étaient connus des habitants, mais aucune mesure scientifique n’avait été faite jusque-là. Le plus grand atteint 69,3 mètres, pour un tronc de près de 3 mètres de diamètre. En 2017, des grimpeurs professionnels australiens les ont escaladés pour la première fois et en ont rapporté les premières photographies complètes.

Accéder à ces arbres reste difficile. Quelque 9,5 millions d’arbres sont disséminés dans les vallées encaissées de Taïwan, et atteindre une zone cible demande parfois quatre jours de marche. En 2020, l’équipe a adopté une nouvelle méthode : le LiDAR, une technologie de télédétection par laser, associé à des centaines de citoyens scientifiques taïwanais. Les bénévoles ont ensuite repris à la main les données 3D collectées par avion, pour corriger un taux d’erreur qui atteignait 93 %.

La carte des arbres géants

Fin 2022, ce travail collectif a abouti à la Carte des arbres géants de Taïwan, qui recense 941 arbres de plus de 65 mètres. Cette année-là, 372 bénévoles y ont contribué, aux côtés des chercheurs et des grimpeurs. La carte doit beaucoup à cette science participative.

L’épée céleste : un jubilé naturel

En janvier 2023, pendant les vacances du Nouvel An lunaire, une expédition a remonté la rivière Da’an pour mesurer l’arbre champion. Après 20 kilomètres de rivière et deux jours en terrain abrupt, l’équipe a confirmé au ruban un sapin de Taiwania de 84,1 mètres, rapporte le magazine Science et Vie. Le peuple autochtone Rukai l’appelle « L’Épée céleste de la rivière Da’an » et « L’arbre qui touche la lune ». C’est le plus grand arbre d’Asie orientale.