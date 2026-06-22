Les méduses envahissent la Méditerranée cet été : voici les choses à faire en cas de piqure

Avec les températures caniculaires de juin 2026 et un été chaud qui attire les vacanciers, mieux vaut rester prudent avant de se baigner : l’invasion de méduses touche de nouveau le littoral des Alpes-Maritimes et du Var. Ces invertébrés marins reviennent chaque année et refroidissent bon nombre de baigneurs. Le phénomène n’a rien d’inédit : sur les dix dernières années, leur présence a augmenté et elles s’installent désormais le long des côtes méditerranéennes.

Quelles plages sont touchées

Les plages de Beaulieu-sur-Mer, en particulier la plage des Fourmis, en voient régulièrement. À Saint-Jean-Cap-Ferrat, des spots comme Cros Dei Pin, le Talon et les Fosses sont aussi concernés. À Nice, les plages de Carras et le Forum le sont également. Antibes est touchée aux plages de Fort Carré et de la Salis, de même que l’île Saint-Honorat et La Bocca à Cannes.

Dans le Var, la plage de Sainte-Asile à Saint-Mandrier-sur-Mer et celle des Roches Brunes à Six-Fours-les-Plages connaissent la même situation. L’entreprise spécialisée Acri-ST a réalisé des relevés qui confirment la hausse continue des arrivées de méduses sur le littoral.

Ce que font les autorités et les locaux

Les spécialistes interviennent régulièrement. Pierre Gilles, plongeur et chargé de projet à l’Institut océanographique de Monaco, cité dans un article de Nice-Matin, explique : « Il y avait les années à méduses et les années sans. Depuis maintenant une dizaine d’années, leur présence est constante. On a des arrivées de méduses pratiquement tous les mois sur la bande littorale. » Il décrit ainsi des fluctuations qui ont laissé place à une présence quasi permanente.

Des précautions à prendre en cas de piqûre sont diffusées : rincer à l’eau de mer, écarter les tentacules sans les toucher à mains nues et désinfecter la plaie. On conseille aussi des outils de fortune, par exemple un morceau de carton pour gratter doucement la peau après avoir appliqué du sable sur la zone touchée, ce qui aide à limiter la douleur.