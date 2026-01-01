On croyait bien faire en le jetant : ce sapin de Noël peut transformer votre jardin

Chaque année, 6 millions de sapins finissent à la déchetterie.

Photo of author
Claire Morel
Publié le
Lecture : 2 min
0
On croyait bien faire en le jetant : ce sapin de Noël peut transformer votre jardin
On croyait bien faire en le jetant : ce sapin de Noël peut transformer votre jardin | RSE Magazine

Chaque année, au lendemain des fêtes, on voit défiler un ballet post-festif de sapins laissés sur les trottoirs, surtout autour du 26 décembre. Alors qu’on l’a souvent choisi avec soin et qu’il trônait dans nos salons comme le roi des forêts, son sort après les fêtes peut très bien prendre une direction plus respectueuse de l’environnement que la déchetterie.

Donnez une seconde vie à votre sapin

En France, près de 6 millions de sapins naturels finissent en déchetterie chaque année, contribuant à la crise des déchets. Pourtant, selon la rubrique Truc Mania de Ouest France, cet arbre peut devenir un vrai atout pour le jardin en hiver. Bien utilisé, le sapin joue le rôle d’un couvre-sol naturel, empêchant le gel de pénétrer dans la terre et stabilisant la température grâce à son matelas d’aiguilles. Ces mêmes aiguilles forment aussi un bouclier anti-évaporation, ce qui réduit le besoin d’arrosage au printemps.

En se décomposant progressivement, les aiguilles libèrent des éléments minéraux qui allègent et fertilisent la terre. Le sapin protège particulièrement les plantations fragiles comme les rosiers, haies, vivaces et jeunes arbustes frileux.

Comment réutiliser votre sapin, pas à pas

Pour que la transformation se passe bien, quelques gestes simples suffisent. Commencez par démonter le sapin en séparant les branches avec un sécateur. Étalez les grosses branches en une couche aérée sur les parcelles exposées au gel. Les aiguilles servent de paillage au pied des massifs.

Pour accélérer la décomposition, hachez les branches avec un broyeur ou manuellement. Évitez les branches couvertes de neige pour ne pas favoriser le développement de champignons. De même, évitez un paillis trop épais qui pourrait nuire à la bonne aération du sol.

Aidez la biodiversité (et profitez-en chez vous)

Les branches de sapin peuvent aussi servir d’un abri pour la biodiversité. Rassemblez-les en petits tas pour offrir un refuge à des alliés du jardin comme les hérissons, les oiseaux et les insectes auxiliaires. Les rameaux fins peuvent aussi embellir et parfumer vos allées ou vos intérieurs.

Si vous voulez prolonger l’ambiance olfactive des fêtes, gardez des aiguilles de sapin séchées : elles font un désodorisant naturel pour les armoires, les chaussures ou la voiture.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Ces huîtres et moules très consommées viennent d’être interdites à la vente en urgence
Actualité

Ces huîtres et moules très consommées viennent d’être interdites à la vente en urgence

Les énergies renouvelables sacrées « percée de l’année » par la revue Science
Actualité

Les énergies renouvelables sacrées « percée de l’année » par la revue Science

100 tonnes de graisse sous terre : la découverte cauchemardesque qui choque les autorités
Actualité

100 tonnes de graisse sous terre : la découverte cauchemardesque qui choque les autorités

Oubliez 1999 : l’éclipse de 2026 promet un choc visuel encore plus impressionnant
Actualité

Oubliez 1999 : l’éclipse de 2026 promet un choc visuel encore plus impressionnant

Yellow Cups 6576738 1920
ActualitéécologieGouvernance

Gobelets en plastique : pourquoi le gouvernement repousse l’interdiction à 2030

Automobile : la Commission européenne impose 25% de plastique recyclé aux constructeurs
Écologie industrielleActeursActualitéBonnes pratiquesDéveloppement durable

Recyclage automobile : un label pour garantir la circularité

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés