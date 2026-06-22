Venise face à la surfréquentation : pourquoi la ville veut renforcer son ticket d’accès ?

Venise pourrait franchir une nouvelle étape dans la régulation de sa fréquentation touristique. Après avoir expérimenté un ticket d’accès pour les visiteurs à la journée, la municipalité souhaite désormais étudier une hausse beaucoup plus importante de ce droit d’entrée, qui pourrait atteindre 30 à 50 euros lors des journées les plus sensibles. L’objectif affiché n’est pas de restreindre l’accès à la ville, mais de mieux gérer les pics de fréquentation dans un centre historique fragile, soumis depuis des années à une pression touristique exceptionnelle.

À ce stade, le changement n’est pas encore appliqué. En 2026, le système officiel reste celui d’un ticket de 5 ou 10 euros, selon la date de réservation, uniquement sur certains jours et à certaines heures. La hausse à 30 ou 50 euros relève d’une orientation défendue par le nouveau maire de Venise, Simone Venturini, qui souhaite faire évoluer le cadre actuel avec l’appui des autorités italiennes. Le sujet dépasse donc la simple question du prix payé par les touristes : il touche à la manière dont les grandes destinations patrimoniales peuvent organiser l’accueil des visiteurs sans compromettre la vie locale, l’entretien urbain et la préservation du patrimoine.

Venise, laboratoire européen de la gestion des flux touristiques

La situation de Venise est observée de près par de nombreuses villes confrontées au même dilemme : comment continuer à accueillir des visiteurs, qui représentent une ressource économique essentielle, tout en limitant les effets négatifs d’une concentration excessive dans l’espace et dans le temps ? La particularité de Venise tient à la taille réduite de son centre historique, à son patrimoine architectural exceptionnel, à sa structure urbaine contrainte par l’eau et à la forte proportion de visiteurs qui ne passent que quelques heures sur place.

Cette fréquentation courte, souvent concentrée autour des mêmes lieux et des mêmes horaires, exerce une pression particulière sur les transports, les rues, les ponts, les places, les services de nettoyage et les espaces publics. La place Saint-Marc, le Rialto, les abords du Grand Canal et les axes reliant la gare Santa Lucia aux principaux sites touristiques concentrent une grande partie des flux. Pour les pouvoirs publics locaux, la question n’est donc pas seulement quantitative. Il ne s’agit pas uniquement de savoir combien de personnes viennent à Venise, mais à quel moment elles arrivent, combien de temps elles restent, quels services elles utilisent et quelle contribution elles apportent à l’équilibre de la ville.

Le ticket d’accès s’inscrit dans cette logique de politique publique. Il ne fonctionne pas comme un billet d’entrée à un monument, mais comme un outil de régulation. Son ambition est d’influencer les comportements de visite, en encourageant l’anticipation, en distinguant les visiteurs à la journée des touristes qui dorment sur place et en donnant à la municipalité des données plus précises sur les flux attendus.

Ce qui est déjà en place en 2026

En 2026, les visiteurs concernés par le dispositif doivent payer 5 euros s’ils réservent suffisamment à l’avance, ou 10 euros s’ils effectuent leur paiement dans les jours précédant leur arrivée ou le jour même. Le ticket ne s’applique pas toute l’année. Il concerne 60 journées non consécutives, principalement entre le 3 avril et le 26 juillet, période où la fréquentation touristique est particulièrement élevée.

Le dispositif est également limité à une plage horaire précise, de 8 h 30 à 16 h. Un visiteur qui entre dans la ville ancienne pendant une journée concernée et dans cette tranche horaire doit disposer d’un QR code, obtenu après paiement ou après demande d’exemption. En dehors des dates et horaires prévus, le ticket n’est pas exigé.

Le périmètre principal est celui de la ville ancienne, c’est-à-dire le cœur historique de Venise. Les règles ne s’appliquent pas de la même manière aux îles de la lagune comme Murano, Burano, Torcello, le Lido ou Pellestrina lorsque le visiteur s’y rend sans passer par le centre historique. Cette distinction est importante pour les politiques touristiques, car elle montre que la municipalité ne cherche pas à taxer indistinctement toute présence dans la lagune, mais à agir sur les zones où la concentration des flux est la plus forte.

Pour qui le ticket d’accès est-il prévu ?

Le dispositif cible avant tout les touristes à la journée. Il s’agit des personnes qui visitent Venise sans passer la nuit dans la commune. Elles peuvent arriver en train depuis Mestre, Padoue, Vérone ou d’autres villes de Vénétie, venir dans le cadre d’un circuit plus large, ou consacrer quelques heures à Venise avant de repartir vers une autre destination.

Les visiteurs qui dorment dans un hébergement situé dans la commune de Venise ne sont pas censés payer ce ticket, car ils contribuent déjà aux finances locales par la taxe de séjour. Ils doivent néanmoins obtenir une exemption, généralement sous forme de QR code. Les résidents, les habitants de la région Vénétie, les enfants de moins de 14 ans, les travailleurs, les étudiants et certaines personnes se rendant dans la ville pour des motifs familiaux, professionnels ou médicaux bénéficient également d’exemptions ou d’exclusions selon leur situation.

Cette distinction entre visiteurs à la journée et visiteurs hébergés est au centre de la stratégie municipale. Les premiers participent à l’animation économique de la ville, mais leur passage très court génère souvent une forte pression sur l’espace public pour une contribution locale plus limitée. Les seconds restent davantage de temps, utilisent plus largement les services touristiques, fréquentent les commerces et restaurants sur une période plus longue et s’acquittent déjà d’une taxe dédiée au séjour.

Ce que la mairie veut modifier

La proposition portée par Simone Venturini vise à rendre le ticket d’accès plus efficace comme outil de régulation. Le maire souhaite que le montant puisse atteindre 30 ou 50 euros lors des journées de très forte affluence. Une telle hausse changerait la fonction du dispositif. À 5 ou 10 euros, le ticket peut être perçu comme une formalité administrative ou un coût marginal dans le budget d’une visite. À 30 ou 50 euros, il devient un véritable signal de prix, susceptible d’inciter les visiteurs à déplacer leur venue vers une date moins chargée ou à transformer une excursion en séjour avec nuitée.

L’idée rejoint un principe de plus en plus utilisé dans les politiques de gestion touristique : adapter les conditions d’accès à la pression réelle exercée sur un site. Dans les transports, les musées, les parcs naturels ou les grandes attractions culturelles, la tarification variable permet parfois d’étaler la demande. Venise cherche à appliquer cette logique à l’échelle d’une ville entière, ce qui rend l’expérience particulièrement suivie au niveau international.

Une hausse à 50 euros ne serait toutefois pas automatique. Elle nécessiterait une évolution du cadre actuel et une discussion avec le gouvernement italien. Le maire ne peut pas simplement transformer du jour au lendemain le ticket existant en contribution beaucoup plus élevée sans base juridique adaptée. C’est pourquoi, pour les voyageurs comme pour les professionnels du tourisme, il faut distinguer deux niveaux : les règles officielles applicables en 2026, qui restent celles du tarif à 5 ou 10 euros, et le scénario d’une réforme ultérieure qui pourrait instaurer des montants bien plus élevés.