Pourquoi les ingénieurs chinois ont posé deux îles artificielles en pleine mer pour relier trois villes : le pont-tunnel de 55 km défie toute logique

29 800 véhicules en une seule journée : un record qui bouscule les prévisions. Un pont controversé à sa construction, aujourd’hui saturé par un succès que personne n’avait anticipé à ce point.

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Clément Prat
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Pourquoi les ingénieurs chinois ont posé deux îles artificielles en pleine mer pour relier trois villes : le pont-tunnel de 55 km défie toute logique
Pourquoi les ingénieurs chinois ont posé deux îles artificielles en pleine mer pour relier trois villes : le pont-tunnel de 55 km défie toute logique © RSE Magazine

Le pont-tunnel Hong Kong-Zhuhai-Macao a enregistré son record absolu de fréquentation en avril 2026, avec 29 800 véhicules inspectés en une seule journée, dont 22 800 immatriculés à Hong Kong ou à Macao. Un chiffre jamais atteint depuis la mise en service de l’ouvrage.

Cette pointe s’inscrit dans une progression continue depuis 2023. En 2023, le trafic automobile quotidien plafonnait autour de 9 000 véhicules au poste de Zhuhai. Deux dispositifs administratifs lancés en 2023 ont permis aux véhicules immatriculés à Hong Kong et à Macao de circuler plus librement vers le continent, sans quota classique, et le flux a explosé : plus de 18 000 véhicules par jour, avec des pointes à 20 000 les week-ends et jours fériés. La croissance annuelle moyenne des flux de passagers atteint 34 % depuis le lancement de ces dispositifs.

Sept ans après son inauguration, l’ouvrage a cumulé 93,34 millions de passages de voyageurs et 19,42 millions de trajets de véhicules. Les autorités s’attendent à dépasser pour la première fois les 20 millions de trajets en 2026. D’ici 2035, certains experts tablent sur 60 000 voitures et 250 000 passagers quotidiens traversant le delta, soit près du triple du record actuel, une ambition qui dépend du rythme auquel les infrastructures routières des trois villes pourront suivre la ruée transfrontalière.

Un pont de 55 kilomètres inauguré par Xi Jinping en 2018

L’ouvrage a été inauguré le 23 octobre 2018 par le président chinois Xi Jinping. Long de 55 kilomètres, il relie Zhuhai et Macao, en Chine continentale, à l’île de Lantau à Hong Kong, en traversant le delta de la rivière des Perles. Le trajet s’effectue désormais en 45 minutes, contre jusqu’à quatre heures par la route auparavant.

Selon le quotidien People’s Daily, l’ouvrage détient trois records mondiaux : celui du plus long pont maritime, de la plus longue structure en acier et du plus long tunnel immergé. Sa superstructure en acier pèse 420 000 tonnes, soixante fois la masse de la tour Eiffel.

La construction a mêlé plus de 22 kilomètres de viaducs et ponts suspendus, un tunnel sous-marin composé de 33 tubes préfabriqués de 180 mètres pesant chacun 80 000 tonnes, et deux îles artificielles servant d’ancrages. Ces îles, construites en 215 jours, reposent sur des fondations en planches de bambou traitées thermiquement contre la corrosion marine : six ans après la mise en service, ces éléments ont résisté aux tempêtes et à la chaleur. L’ensemble, dont 95 % des composants ont été préfabriqués en usine, a été conçu pour durer 120 ans.

Un chantier de 9 ans marqué par les controverses

Le coût total du projet est évalué à environ 20 milliards de dollars, une somme qui équivaudrait à peu près au budget annuel de la recherche spatiale d’un pays comme la France. La construction s’est étalée sur neuf ans, entre 2009 et 2018, avec des retards, des dépassements budgétaires, des poursuites pour corruption et des accidents mortels sur le chantier.

Courrier International avait résumé la polémique de l’époque en jugeant qu’investir près de 20 milliards de dollars pour gagner seulement vingt minutes de trajet semblait dérisoire.

L’activité économique récente donne pourtant une autre mesure de l’ouvrage. Le port de Zhuhai a franchi la barre des 100 millions de passages en janvier 2026, et en 2025, les marchandises qui y transitaient ont dépassé 300 milliards de yuans, une première historique pour cette infrastructure. Le delta de la rivière des Perles, qui regroupe plus de 65 millions d’habitants et cinq aéroports internationaux, reste l’une des régions économiques les plus dynamiques d’Asie.

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