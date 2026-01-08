La Chine a remodelé l’océan en silence : comment des îles artificielles ont émergé en 12 ans

Depuis douze ans, la Chine mène une opération d’envergure pour étendre son territoire en mer de Chine méridionale, et ça a profondément changé le paysage océanique de la région. En déversant des millions de tonnes de sable pour créer des îles artificielles, le pays a lancé un chantier massif qui, malgré son ambition spectaculaire, suscite de fortes inquiétudes géopolitiques et environnementales.

Comment ces îles artificielles sont nées

Les travaux intensifs ont démarré à la fin de 2013, avec une première phase achevée en moins de 20 mois, entre décembre 2013 et juin 2015. Selon le média Jeux Video, ces opérations ont permis de créer plus de 12 km² de terre artificielle, montrant une capacité de construction beaucoup plus rapide que ce que les autres pays riverains ont réalisé en 40 ans. Depuis 2015, la Chine poursuit la consolidation et l’extension de ces terrains.

Les îles concernées se trouvent surtout dans les archipels de Nansha et Xisha (connus en Occident sous les noms de Spratlys et Paracels). Les gouvernements voisins comme le Vietnam, Taïwan, Japon et Philippines, se disent préoccupés, voyant dans ces travaux une revendication de souveraineté sur des eaux déjà disputées.

De simples îles à de vrais bastions défensifs

La création commence par le creusement des fonds coralliens. Les sédiments sont pompés puis déposés, avec des renforts comme des disques et des murets de retenue, puis compactés à l’aide de compacteurs géants et de pelles mécaniques. La construction s’est poursuivie par le pavage et l’installation de routes, de pistes d’atterrissage pour avions de transport et de combat, et d’autres aménagements.

On y trouve notamment d’imposantes pistes d’atterrissage, des hangars, des ports militaires, des installations radar, et même des rampes de lancement de missiles, selon certains analystes occidentaux. Le gouvernement chinois assure que ces infrastructures servent des missions pacifiques : sauvetage en mer, pêche, recherche scientifique et collecte de données météorologiques, dans le cadre de leur politique écologique. De son côté, le Ministère de la Défense japonais décrit ces installations comme une « présence permanente et offensive dans tout le sud de la Chine », ce qui ravive les tensions régionales.

Conséquences écologiques : le prix pour l’environnement marin

Les conséquences écologiques sur l’environnement marin sont lourdes. Entre 12 et 18 km² de récifs coralliens ont été détruits, et les sédiments rejetés perturbent fortement l’écosystème. Des études chinoises reconnaissent que « la vie marine est anéantie » dans les zones touchées, tandis que l’Administration Océanique Chinoise affirme que les projets « ne dégradent pas les coraux » et que les dommages proviendraient de causes globales comme l’acidification des mers et le changement climatique.

Des images satellites, visibles sur des plateformes comme Google Earth, montrent clairement la transformation physique due à la construction de ces îles artificielles. Le Centre for Strategic and International Studies (CSIS) a aussi souligné la dépendance de la Chine à ces constructions pour maintenir une présence logistique dans la région, ce qui confirme la portée stratégique de ces installations.

Les voisins de la Chine, notamment le Vietnam, ont réagi en adoptant des méthodes similaires de déversement de sable pour renforcer leur présence maritime. Cette course aux territoires transforme le Sud-Est asiatique en une véritable cocotte-minute géopolitique, avec des tensions régionales qui s’exacerbent.