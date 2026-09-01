Deux randonneurs ramassent une canette rouillée dans la forêt : à l’intérieur, près de 600 pièces d’or estimées à 330 000 $

Deux randonneurs remarquent une canette en aluminium presque invisible, coincée dans un mur de pierre en sous-bois, dans les montagnes des Krkonoše, en République tchèque. Ils la détachent et l’ouvrent : à l’intérieur, 598 pièces d’or, empilées en onze colonnes serrées, chaque paquet enveloppé dans un tissu noir.

À environ un mètre de là, seconde trouvaille : une boîte en fer contenant 16 étuis à cigarettes en or, dix bracelets, un peigne, une chaîne avec une clé, un poudrier et un petit sac à main en maille d’argent.

Deux des étuis, toujours scellés, n’ont pas encore été ouverts. Le poids total du butin varie selon les sources : environ 7 kilogrammes selon Indian Defence Review, dont 3,7 kg pour les seules pièces d’or.

Les deux inventeurs, qui souhaitent rester anonymes, se sont présentés sans rendez-vous chez le numismate du Musée de Bohême orientale, à Hradec Králové, début 2025. Miroslav Novak, chef du département d’archéologie du musée, raconte dans un entretien par courrier électronique à CNN que les inventeurs se sont présentés au numismate du musée sans rendez-vous préalable, et que ce n’est qu’après cela que les archéologues ont commencé à s’occuper de la découverte. L’établissement a gardé le silence plusieurs mois avant d’annoncer publiquement la trouvaille fin avril.

Des pièces passées par les Balkans avant la Bohême

Le numismate Vojtěch Brádle, cité par Arkeonews, confie que sa mâchoire est tombée. Selon lui, l’assemblage n’a jamais servi d’usage courant : il estime que cela a été délibérément caché parce que c’était du métal précieux, et qu’il ne s’agit pas de ce que les pièces pouvaient acheter.

Les pièces sont datées de 1808 à 1915. Novak détaille que la moitié est d’origine balkanique et l’autre moitié d’origine française, que les pièces d’Europe centrale, comme les allemandes, sont totalement absentes, mais que la découverte se situe sur l’ancienne frontière ethnique entre les populations tchèque et allemande.

Un détail complique toute datation simple : plusieurs pièces austro-hongroises portent de petits contre-poinçons apposés en Serbie ou en Bosnie, dans les années 1920 et 1930. Le trésor n’a donc pu être enterré que bien après la frappe de sa pièce la plus récente. Brádle note que, pour l’instant, il ne connaît aucune autre découverte tchèque contenant des pièces avec ces contremarques.

Trois pistes pour expliquer l’enfouissement

Novak avance trois périodes possibles. Il détaille que la liste des raisons possibles est assez claire : la déportation des populations tchèque et juive, puis la déportation des Allemands après la guerre, ainsi qu’une réforme monétaire, faisant référence à l’occupation nazie après 1938, à l’expulsion des Allemands de Tchécoslovaquie en 1945, puis à la réforme monétaire communiste de 1953.

Le directeur du musée, Petr Grulich, résiste à toute conclusion hâtive : il estime qu’il est difficile de dire si c’était de l’or tchèque, allemand ou juif.

Le Bureau tchèque des essais analyse actuellement les objets non monétaires pour déterminer leur composition métallique. Cette analyse conditionnera l’approche de conservation, l’évaluation finale du trésor et la récompense due aux deux randonneurs. La loi tchèque accorde aux inventeurs jusqu’à 10 % de la valeur estimée qui est de 330 000 $.

Sur Facebook, certains commentateurs estiment que les objets devraient revenir directement aux randonneurs, jugeant que le dépôt ne correspondrait pas à la définition légale d’une découverte archéologique.

Novak rappelle qu’à environ 9 kilomètres de là, un trésor de 2 700 deniers d’argent du XIIe siècle avait déjà été mis au jour, il y a une dizaine d’années. De nombreux habitants ont quitté cette région boisée au XXe siècle, laissant derrière eux plusieurs fermes tombées à l’abandon.