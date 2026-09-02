Adieu le béton traditionnel : au Mexique, un homme construit des maisons entières avec du plastique fondu et a 300 contrats signés

Dans l’État de Puebla, au Mexique, l’entreprise sociale EcoDom transforme des déchets plastiques en panneaux de construction pour murs et toitures. En trois ans d’activité, elle a construit 500 pièces dans le cadre de programmes municipaux de logement, et remporté des contrats publics pour bâtir 300 maisons complètes dans des villes voisines, rapporte le Times of India.

Le procédé a été mis au point en 2013 par Carlos Daniel González, fondateur de l’entreprise. Il a grandi à Puebla, où, selon des données gouvernementales et régionales citées par l’organisation média Unreasonable Group, 64 % de la population vit dans la pauvreté.

Depuis l’enfance, il a observé les effets de la pollution plastique non gérée autour de lui. Il raconte qu’enfant, il se souvient avoir vu tout ce plastique et la pollution qu’il causait, pour eux et pour les animaux, et qu’il a toujours tenu à l’environnement, ce qui l’a décidé à créer et diriger une solution.

L’usine de Puebla traite chaque jour 5,5 tonnes de bouteilles en plastique jetées et de vieux jouets. Le plastique usagé est collecté, puis trié pour écarter les matériaux susceptibles de dégager des fumées toxiques à la chauffe. Une machine découpe ensuite les morceaux sélectionnés en petits fragments réguliers, placés dans des fours industriels chauffés à 350 degrés.

Après 30 minutes de cuisson, le plastique fondu passe sous une presse hydraulique qui le compresse en panneaux solides d’environ 2,4 mètres de long, 1,2 mètre de large et 2,5 centimètres d’épaisseur. L’usine en produit 120 par jour.

Une maison complète de 40 m², avec deux chambres, une salle de bains, un espace de vie et une cuisine, nécessite 80 panneaux. González précise qu’il ne faut que sept jours pour construire une maison qui utilise deux tonnes de plastique. Selon lui, ce type de construction garde la chaleur, coûte peu, et durera 100 ans sans s’effondrer.

Des contrats municipaux à prix cassés

EcoDom fournit directement des panneaux aux gouvernements locaux et aux ONG engagés dans des programmes de logement social subventionné. Le panneau de toiture coûte 600 pesos mexicains, celui de mur extérieur 650 pesos, et le panneau intérieur 500 pesos. Via ces programmes, les familles à faible revenu éligibles ne paient qu’environ 5 000 pesos mexicains pour une maison finie de deux pièces.

Le premier grand contrat municipal a été signé à Huauchinango, où la commune a commandé des panneaux pour 500 extensions de pièces d’environ 12,54 m² chacune. Les autorités de Chiconcuautla ont ensuite engagé l’entreprise pour bâtir 150 maisons de 42,74 m², puis celles de Pahuatlán ont signé un accord similaire pour 150 maisons supplémentaires.

Les collecteurs informels de déchets touchent traditionnellement très peu d’argent des entreprises de recyclage commerciales, parfois seulement 1,5 peso le kilogramme de plastique ramassé. Pour garantir son approvisionnement quotidien, EcoDom a mis en place des accords d’achat qui paient les collecteurs locaux nettement plus, doublant presque les revenus de certains d’entre eux, tout en évitant que ce plastique finisse dans les décharges ou les cours d’eau.

Le Mexique est le 12ᵉ plus grand consommateur mondial de plastique et produit plus de cinq millions de tonnes de déchets plastiques chaque année. Selon la Banque mondiale, 11,5 millions de Mexicains vivent dans l’extrême pauvreté, avec 1,25 dollar ou moins par jour, une situation qui prive nombre d’entre eux d’un logement sûr et basique.

Moins de 5 % du plastique produit dans le monde est récupéré ou détourné des décharges, selon des chiffres cités par Unreasonable Group. Entre 10 et 20 millions de tonnes de plastique rejoignent les océans chaque année, et certains matériaux synthétiques mettent jusqu’à 1 000 ans à se décomposer.

González veut désormais augmenter la production de l’usine, décrocher des contrats nationaux plus importants et exporter à terme son modèle vers d’autres pays confrontés à des pénuries de logement similaires. Il explique qu’il veut multiplier l’entreprise par dix, qu’ils vont d’abord se concentrer sur le Mexique, mais que dans 3 à 5 ans, ils voudront aller dans d’autres pays.

Il ajoute qu’il consacrera le reste de sa vie à cela.