Cette « capsule temporelle » découverte à Pompéi révèle comment les Romains construisaient des bâtiments qui tiennent encore 2000 ans plus tard

Un chantier de construction figé par l’éruption du Vésuve à Pompéi apporte la preuve la plus convaincante à ce jour que les Romains fabriquaient leur béton grâce à une technique dite de « mélange à chaud ». Une équipe du Massachusetts Institute of Technology (MIT), dirigée par l’ingénieur Admir Masic, a confirmé ce procédé en étudiant ce site récemment mis au jour, selon un communiqué envoyé le 9 décembre 2025.

Le lieu est décrit comme une capsule temporelle : les murs sont inachevés, comme si les ouvriers avaient interrompu leur tâche quelques minutes avant l’arrêt total de l’activité. Des tas de matériaux secs prêts à l’emploi côtoient des murs en cours de montage, d’autres déjà enduits, et des blocs presque terminés.

Certaines éléments attendaient même une réparation qui n’est jamais venue. « Nous avons eu la chance d’ouvrir cette capsule temporelle », a déclaré Masic. Le chantier est si bien préservé que les chercheurs y ont distingué les différentes phases du processus de construction.

Le mélange à chaud contredit Vitruve

Les analyses confirment que le béton romain doit sa longévité exceptionnelle à cette technique de mélange à chaud, qui contredit la recette longtemps attribuée à l’architecte antique Vitruve. Celui-ci décrivait un procédé où l’eau était ajoutée à la chaux pour obtenir une pâte, mélangée ensuite à d’autres ingrédients.

Les échantillons prélevés à Pompéi racontent une autre histoire : la chaux vive était d’abord mélangée à sec avec la cendre volcanique, avant l’ajout d’eau. Cette étape déclenchait une réaction thermique qui piégeait des fragments de chaux non hydratée dans le matériau.

Masic avait déjà exposé cette hypothèse dans un article publié en 2023, avant de la confirmer grâce à ce chantier pompéien. Il reconnaît la difficulté de remettre en cause l’exactitude de Vitruve. « Ayant beaucoup de respect pour Vitruve, il m’était difficile de suggérer que sa description puisse être inexacte. Les écrits de Vitruve ont joué un rôle déterminant dans l’éveil de mon intérêt pour l’architecture romaine antique, et les résultats de mes recherches ont contredit ces textes historiques importants », a-t-il indiqué dans ce communiqué.

Le rôle des cendres volcaniques, notamment de la ponce, dans le durcissement du matériau a aussi été décrypté. Ces particules réagissaient lentement avec l’eau présente dans les pores du béton, créant progressivement de nouveaux minéraux qui renforçaient la structure générale. Ce mécanisme explique la capacité surprenante de certains ouvrages antiques à se consolider avec le temps plutôt qu’à se dégrader.

Le béton romain a ainsi survécu aux tremblements de terre, aux éruptions volcaniques et à l’immersion sous l’eau salée de la mer. Masic décrit un matériau « réactif et hautement dynamique ». Pour parvenir à ces conclusions, l’équipe a analysé des échantillons prélevés sur des tas de matériaux secs prémélangés, un mur en cours de construction, des contreforts et murs porteurs achevés, ainsi que des réparations de mortier sur un mur existant.

Ces résultats devraient influencer la construction moderne. Masic a fondé l’entreprise DMAT, qui s’appuiera sur ces mécanismes naturels d’autoréparation. L’objectif n’est pas de reproduire les Romains à l’identique, mais de s’inspirer de certains de leurs principes. « Nous ne voulons pas copier les Romains, mais traduire quelques lignes de ce livre de connaissances », a-t-il ajouté.