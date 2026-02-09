Pourquoi les États-Unis jettent volontairement 6 000 troncs dans leurs rivières depuis le ciel

Saviez-vous que plus de 6 000 troncs d’arbres sont réintroduits dans les rivières du Nord-Ouest Pacifique ?

Une petite révolution écologique se joue discrètement dans le Nord-Ouest Pacifique, région connue pour ses forêts humides et ses rivières sinueuses. Ce territoire, riche en arbres centenaires et en biodiversité (insectes aquatiques et oiseaux compris) a longtemps soutenu des écosystèmes liés aux saumons et à d’autres espèces indigènes. La restauration écologique de ces milieux s’intensifie, avec des conséquences importantes pour la santé écologique et économique de la région.

Remettre des troncs dans les rivières : un vrai changement

Au cœur de la transformation, il y a une idée simple mais puissante : réintroduire des troncs d’arbres dans les rivières et ruisseaux de l’État de Washington, et plus particulièrement dans la réserve Yakama. Selon le magazine Diario Uno, plus de 6 000 troncs sont soigneusement redéployés sur 38 km de cours d’eau, une opération rendue possible en grande partie grâce à des hélicoptères pour le transport et le placement de ces troncs. Ils proviennent d’arbres natifs comme le sapin de Douglas, le sapin grand, et le cèdre, issus de projets d’éclaircissement forestier menés par l’organisation The Nature Conservancy, soulignant l’importance d’une gestion forestière durable.

Pendant longtemps, la gestion des rivières consistait à enlever le bois mort, perçu comme un obstacle à l’écoulement rapide de l’eau. Cette pratique a appauvri les habitats, fait monter la température des eaux et fait disparaître les pools profonds (poches d’eau où les poissons peuvent se réfugier), contribuant à la baisse des populations de saumons, entre autres espèces.

Ce que vise la restauration et comment ça se passe

Le programme cherche à rétablir la complexité structurelle des lits fluviaux et à relancer des processus naturels. En plaçant les troncs de façon contrôlée, on crée des pools profonds, on élargit le chenal, on refroidit l’eau pendant l’été et on forme des abris pour les invertébrés. Les troncs favorisent aussi la rétention et le dépôt de sédiments, redistribuent l’énergie du courant et rendent le chenal plus accueillant pour différentes espèces.

La prise de conscience de l’importance du bois dans les rivières s’est imposée progressivement, soutenue par des études montrant que ce bois encourage des habitats clés qui relient insectes aquatiques, oiseaux et poissons, illustrant des stratégies écologiques innovantes. Aujourd’hui, la science et la gestion environnementale adoptent cette approche réfléchie et structurée, en quittant l’idée des « rivières propres » du siècle dernier pour la conservation de la biodiversité.

