Le blocage du détroit d’Ormuz menace de déclencher une crise alimentaire mondiale touchant 45 millions de personnes supplémentaires. L’ONU alerte sur l’urgence de rouvrir cette voie maritime cruciale pour les approvisionnements en engrais, avec une échéance critique fixée au 15 mai.

L’ONU alerte d’une possible crise alimentaire mondiale liée au blocage d’Ormuz

Le détroit d’Ormuz, ce passage maritime de trente-trois kilomètres qui étreint les eaux du golfe Persique, cristallise aujourd’hui les inquiétudes de la planète entière. Son blocage partiel, qui perdure depuis plusieurs semaines, fait planer la menace d’une crise alimentaire d’une ampleur inédite, susceptible de frapper quarante-cinq millions de personnes supplémentaires à travers le monde.

« Mon appel pressant est que les négociations se poursuivent jusqu’à ce qu’une solution diplomatique soit trouvée, que le cessez-le-feu soit maintenu et que, dans l’intervalle, le détroit d’Ormuz reste totalement ouvert« , a exhorté António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, depuis Nairobi. Le chef de l’organisation internationale martèle que « toute reprise des combats aurait des conséquences terribles ».

Le détroit d’Ormuz, artère vitale de l’économie alimentaire mondiale

Pour saisir pleinement l’ampleur de cette menace, il convient d’examiner le rôle névralgique que joue ce passage maritime dans l’économie planétaire. Loin d’être un simple corridor pétrolier, le détroit d’Ormuz s’impose comme un maillon irremplaçable de la chaîne alimentaire mondiale.

Treize pour cent des importations africaines transitent par cette artère stratégique, chargeant principalement du pétrole et des engrais. Plus précisément encore, un tiers de l’ensemble des engrais transportés par voie maritime emprunte cette route, selon les statistiques de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Cette concentration géographique forge une vulnérabilité systémique redoutable pour la production agricole mondiale.

Les fertilisants chimiques – urée, ammoniaque, soufre – constituent l’épine dorsale de l’agriculture contemporaine. Privés de ces intrants vitaux, les rendements s’effondrent avec une brutalité implacable. Les travaux académiques établissent que les fertilisants synthétiques, issus du procédé Haber-Bosch, nourrissent près de la moitié de l’humanité actuelle.

Flambée des prix et urgence temporelle

Les répercussions économiques se déploient déjà avec une violence inouïe. Le prix de l’urée, l’un des engrais azotés les plus répandus au monde, a grimpé de plus de trente-cinq pour cent en l’espace d’un mois. Cette envolée survient au cœur de la saison des semis, période cruciale où les agriculteurs ne peuvent différer leurs acquisitions d’intrants.

« À l’heure actuelle, le prix de l’urée a bondi de plus de 35% en l’espace d’un mois, et ce, en pleine saison des semis », déplore António Guterres. Cette inflation des coûts agricoles se propage inexorablement vers les prix alimentaires finaux, déclenchant un effet domino particulièrement dévastateur pour les populations les plus démunies.

L’urgence temporelle confère à cette équation économique une dimension dramatique. Les cycles agricoles ne souffrent aucun délai : « L’agriculture a son calendrier qui ne peut pas être modifié ou repoussé », rappellent les experts onusiens. Le quinze mai se dessine comme une échéance fatidique pour l’acheminement des engrais destinés aux cultures de cette année.

L’alerte de l’ONU : 45 millions de personnes menacées

Confrontée à cette situation alarmante, l’ONU a constitué fin mars un groupe de travail spécialement dédié au déblocage du détroit. Jorge Moreira da Silva, qui pilote cette initiative, dresse un constat implacable : « Quand la crise a éclaté, nous savions que quelques pays seraient touchés, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est. Aujourd’hui, la situation est bien pire, car c’est l’ensemble du marché des engrais qui est perturbé. »

L’organisation internationale évalue que quarante-cinq millions de personnes supplémentaires pourraient sombrer dans l’insécurité alimentaire aiguë si la situation se prolonge. Cette projection s’appuie sur des modélisations intégrant les délais d’acheminement incompressibles et les besoins nutritionnels des cultures vivrières essentielles.

L’Afrique subsaharienne se trouve en première ligne de ces préoccupations. Les nations les plus démunies du Sahel et de la Corne de l’Afrique, où les semis s’amorcent traditionnellement en juin, disposent d’une fenêtre d’action dramatiquement réduite. « Sans engrais, vous pouvez imaginer que nous risquons de faire face à un grave problème de sécurité alimentaire l’année prochaine », prévient le Secrétaire général de l’ONU.

Analyse des risques systémiques et perspectives

Cette crise alimentaire potentielle dévoile les failles béantes de nos systèmes d’approvisionnement mondialisés. L’interdépendance croissante des économies, génératrice d’efficacité en période normale, engendre également des vulnérabilités systémiques majeures lors de tensions géopolitiques. Cette situation fait écho aux préoccupations croissantes autour de l’insolvabilité planétaire, qui redéfinit notre rapport aux ressources.

Les scientifiques alertent par ailleurs sur un facteur aggravant : la planète risque d’être frappée cette année par un phénomène El Niño d’ampleur exceptionnelle, synonyme de chaleurs et sécheresses extrêmes. Cette conjonction de facteurs climatiques et géopolitiques pourrait métamorphoser une crise d’approvisionnement en catastrophe humanitaire, révélant une fois de plus les interconnexions entre crises écologiques et humaines.

Selon les projections de la FAO, certains rendements céréaliers – maïs, riz, arachide, sorgho – pourraient être divisés par deux dès cet été en cas de maintien du blocage. Cette perspective justifie l’urgence des appels lancés par la communauté internationale.

Solutions d’urgence et implications pour les entreprises

Face à cette urgence, l’ONU propose des solutions concrètes. « Il nous faudrait en moyenne cinq navires par jour. C’est un mécanisme simple d’un point de vue logistique », explique Jorge Moreira da Silva. L’organisation dispose de l’expertise nécessaire et pourrait déployer un corridor humanitaire en sept jours. « Donc, on est prêts. Ce qui manque, c’est la volonté politique », précise-t-il avec amertume.

Cette situation interpelle directement les dirigeants d’entreprises sur la résilience de leurs chaînes d’approvisionnement. Les enseignements de cette crise soulignent l’importance cruciale de la diversification géographique des sources d’approvisionnement et de la constitution de réserves stratégiques.

Pour les acteurs de l’industrie agroalimentaire, cette alerte constitue un signal puissant pour repenser leurs stratégies d’approvisionnement. La dépendance excessive à des passages maritimes stratégiques uniques représente un risque commercial majeur, susceptible d’impacter durablement la rentabilité et la continuité opérationnelle. Les entreprises doivent désormais envisager la diversification de leurs sources d’approvisionnement en engrais et intrants agricoles, la constitution de stocks stratégiques pour les périodes critiques, le développement de partenariats avec des fournisseurs locaux et régionaux, l’investissement dans des technologies agricoles moins dépendantes des intrants chimiques, ainsi que le renforcement des systèmes de veille géopolitique et économique.

L’alternative humanitaire, si elle devait s’imposer, représenterait un coût colossal. Une opération d’aide alimentaire à grande échelle nécessiterait plusieurs milliards de dollars, selon les estimations onusiennes. Cette perspective économique renforce l’argument en faveur d’une solution diplomatique rapide.

Cette crise révèle également l’interdépendance croissante entre géopolitique et sécurité alimentaire mondiale. Les entreprises du secteur agroalimentaire doivent désormais intégrer ces paramètres géostratégiques dans leurs analyses de risques et leurs plans de continuité d’activité. L’enjeu transcende largement le simple approvisionnement : il s’agit de garantir la stabilité des marchés et la sécurité alimentaire des populations, responsabilités partagées entre États et acteurs économiques privés.