Ce que les caméras d’un satellite ont filmé au-dessus du Pacifique sidère les chercheurs : un tsunami vu en haute définition pour la première fois

L’événement majeur du 29 juillet 2025, un séisme de 8,8 au Kamtchatka, a déclenché un tsunami océanique d’une ampleur sans précédent, alerte Earth. Cette catastrophe naturelle, bien que dramatique, a offert aux scientifiques une occasion unique de recueillir des données précieuses pour l’étude des tsunamis. Grâce à une combinaison inédite de technologies satellitaires avancées et de mesures traditionnelles, cet événement a permis de revoir notre compréhension des tsunamis interocéaniques.

Le séisme et le départ du tsunami

À 01h25 (heure de Paris), le tremblement de terre a secoué la région située à 126 km au large de Petropavlovsk-Kamtchatski, en Russie. Avec une profondeur de rupture d’environ 20 km, l’énergie libérée a engendré un tsunami à l’échelle du Pacifique. Les particularités de ce tsunami ont surpris les chercheurs : un motif complexe « tressé » s’est propagé sur des centaines de kilomètres, remettant en question les modèles traditionnels qui considéraient ces vagues géantes comme « non-dispersives ».

Le satellite SWOT, conçu par la NASA en collaboration avec le CNES, a fourni une observation inédite du phénomène. En passant directement au-dessus du tsunami, l’instrument a capturé des mesures de hauteur de surface de la mer sur une bande exceptionnellement large de 120 km. Cette altimétrie satellitaire haute résolution permet d’observer la structure interne du tsunami, une première dans l’histoire des sciences océanographiques.

Ce que SWOT apporte par rapport aux méthodes classiques

Les données fournies par SWOT dépassent ce que peuvent offrir les bouées DART, lesquelles, malgré leur grande sensibilité, ne donnent des mesures qu’en des points précis. Avant SWOT, les observateurs ne pouvaient qu’obtenir un aperçu limité de ces méga-ondes ; maintenant, on dispose d’un balayage large et détaillé. Comme le souligne Angel Ruiz-Angulo, auteur principal de l’étude, « autrefois, avec les DART, nous ne pouvions voir une image que de quelques points spécifiques. Maintenant, nous pouvons capturer un balayage d’environ 120 km de largeur. »

Le séisme de Kuril-Kamchatka de 1952, avec sa magnitude de 9,0, avait déjà alerté les spécialistes sur la nécessité d’une surveillance effective des tsunamis. Les récentes données SWOT montrent le progrès accompli dans cette surveillance, permettant aux spécialistes de valider et d’améliorer les modèles en temps réel.

Ce qu’on comprend mieux et ce que ça change

Traditionnellement, les tsunamis interocéaniques étaient considérés comme « non-dispersifs ». Pourtant, les observations de SWOT révèlent que la dispersion et la redistribution de l’énergie sont bien réelles, ce qui modifie la façon dont on doit modéliser numériquement ces événements. Les modèles qui intègrent désormais les effets de dispersion correspondent pour la première fois aux observations réelles.

En croisant les données SWOT avec celles des bouées DART, des enregistrements sismiques et des mesures de déformation géodésique, les scientifiques ont révisé la longueur de rupture initialement estimée : 400 km contre 300 km supposés auparavant. Cette avancée est déterminante pour la prévision et l’alerte.