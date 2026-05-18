Les jardiniers qui n’ont plus de tiques chez eux cultivent ces 10 plantes : leurs voisins commencent à les imiter

Ces plantes parfumées et faciles à cultiver peuvent aider à éloigner naturellement les tiques. Beaucoup de jardiniers cherchent des solutions simples et écologiques pour prévention jardin, et certaines plantes sont tout indiquées. Elles forment non seulement une barrière contre les tiques, mais apportent aussi de belles senteurs et des couleurs vives à vos extérieurs. Voici dix plantes à prévoir pour vos plantations printanières afin de renforcer la protection de votre jardin.

Lavande : un parfum apaisant

La lavande est connue pour son parfum enivrant et ses fleurs violettes délicates. Elle détend les humains et repousse les tiques, qui n’apprécient pas son odeur. Planter la lavande ce printemps dans votre jardin peut être une première ligne de défense efficace contre ces petits nuisibles.

Tagètes : la couleur qui repousse les tiques

Les tagètes (soucis, œillet d’Inde) apportent des touches de jaune, d’or, d’orange et de rouge à vos massifs. Leur secret tient au pyrethrum, présent dans la plante. Leur parfum intense les rend particulièrement désagréables pour les tiques.

Origan : saveur et protection

Souvent employé en cuisine, l’origan possède aussi des propriétés répulsifs naturels contre les tiques grâce à ses huiles naturelles. En l’intégrant au potager ou aux bordures, vous gagnez à la fois du goût pour vos plats et une protection naturelle contre les tiques.

Menthe : fraîcheur et prévention

La menthe rafraîchit l’ambiance de votre jardin ou de votre terrasse. Son odeur caractéristique rend l’espace accueillant tout en dissuadant les tiques. Facile à entretenir, cette herbe rend votre extérieur agréable et mieux protégé.

Eucalyptus : une protection qui sent bon

Les grandes feuilles de l’eucalyptus embellissent le jardin et repoussent les tiques grâce aux huiles qu’elles dégagent. Ce parfum particulier est d’ailleurs utilisé dans de nombreux répulsifs commerciaux, ce qui témoigne de son efficacité.

Romarin : un allié deux fois utile

Le romarin se distingue par son arôme agréable et son allure décorative. Il repousse non seulement les tiques, mais aussi les cerfs, ce qui en fait une plante doublement utile. Enrichissez votre cuisine tout en protégeant votre jardin avec ce végétal polyvalent grâce à des méthodes naturelles.

Herbe à chat : pas que pour les félins

Connue sous le nom de cataire, cette plante est souvent sous-estimée. Elle peut repousser divers insectes, y compris les tiques et les moustiques. Elle s’intègre aussi bien dans des salades que dans des thés, offrant une polyvalence culinaire intéressante.

Thym : une solution maison

Le thym est un ingrédient courant en cuisine, et ses huiles servent aussi dans la fabrication de répulsifs faits maison. Sa culture facile et son rôle protecteur en font un ajout logique à tout jardin.

Chrysanthèmes : couleurs et défense

Les chrysanthèmes (souvent appelés « mums ») offrent une explosion de couleurs tout en éloignant les tiques grâce aux pyréthrines (des insecticides naturels). Leurs grandes floraisons sont un spectacle visuel et une barrière naturelle.

Ail : un incontournable du jardin

L’ail, irremplaçable en cuisine, repousse aussi les tiques grâce à son odeur forte. Facile à planter et à entretenir, il devient un atout précieux pour toute stratégie de prévention des tiques.

En intégrant ces plantes à votre jardin, vous obtiendrez un espace à la fois esthétique et mieux protégé contre les nuisibles grâce à cette méthode naturelle, confirme Southern Living. Partager votre extérieur avec la nature tout en gardant les tiques à distance est une bonne stratégie pour les mois de printemps à venir. Optez pour ces solutions naturelles et profitez de longues soirées estivales plus sereines.