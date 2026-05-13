Oubliez le béton : ces briques fabriquées à partir de déchets plastiques permettent de bâtir une maison entière en 120 heures

Une petite révolution vient de Colombie : des briques fabriquées à partir de plastique recyclé qui permettent de monter une maison en seulement cinq jours. À une époque où les questions sociales et environnementales prennent de l’ampleur, cette idée propose une solution durable, rapide et économique, particulièrement utile pour des populations vulnérables.

Une idée née de difficultés locales

L’histoire part d’une situation très concrète pour Fernando Llanos, co‑initiateur du projet avec l’architecte Óscar Méndez. En voulant construire une maison dans le département de Cundinamarca, Llanos a rencontré de gros problèmes logistiques pour faire venir les matériaux depuis Bogotá. Cette expérience l’a poussé à chercher une solution locale et plus pratique. Méndez, lui, avait déjà travaillé sur des alternatives pendant sa thèse universitaire. Leur collaboration a donné naissance à Conceptos Plásticos, une entreprise colombienne qui veut repenser la construction traditionnelle avec une méthode innovante.

Testé en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés, le système a été mis en place à Guapi, dans le département du Cauca, où il a aidé 42 familles déplacées par le conflit armé. Lors de cette opération, plus de 200 tonnes de plastique ont été recyclées, évitant des années de dégradation dans les décharges.

Du déchet à la brique : comment ça marche

Les briques modulaires proviennent de recyclage du plastique industriel et de matériaux récupérés par des « recycladores urbanos ». Le procédé commence par la récolte et la classification des plastiques. Ensuite, ces matières sont fondues via l’extrusion thermique avant d’être moulées en blocs modulaires.

Le produit fini est léger et performant : isolation thermique et acoustique, additifs ignifuges pour résister au feu. En plus, ces briques respectent les normes de résistance sismique en Colombie, ce qui rend les constructions robustes et sûres.

Des avantages concrets et un coût imbattable

Au‑delà des bénéfices pour l’environnement, ce système modulaire réduit nettement les coûts et les délais de construction. Une équipe de seulement quatre personnes peut assembler une maison de 40 m² : deux chambres, un salon, une salle à manger, une cuisine et une salle de bain, en cinq jours seulement, pour un coût estimé à environ 6 256 €.

Cette solution est particulièrement adaptée aux logements sociaux ou aux refuges temporaires, et répond directement aux besoins urgents des populations déplacées par les conflits.