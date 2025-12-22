Une coopération jamais vue : quand les orques s’allient à un autre tueur des océans

Une découverte rare et surprenante vient des eaux de la côte nord-ouest de l’Amérique du Nord : des orques et des dauphins ont été vus chassant de concert pour la première fois. Cette collaboration a été observée dans le Pacifique Nord-Est, au large de la Colombie-Britannique (Canada). L’événement a été décrit dans la revue Scientific Reports, et des images partagées sur les réseaux sociaux montrent cette coopération inédite entre les deux espèces.

Une équipe de chasse improbable

L’étude, publiée le 11 décembre 2025, a été dirigée par Sarah Fortune, biologiste marine à l’Université Dalhousie. Les équipes de l’Université de la Colombie-Britannique, du Leibniz Institute et du Hakai Institute ont participé. L’article, relayé dans Scientific Reports puis repris par The Guardian, explique comment les orques résidentes (Orcinus orca) — réputées pour chasser le saumon chinook (Oncorhynchus tshawytscha) — se sont associées aux dauphins à flancs blancs du Pacifique (Lagenorhynchus obliquidens). Les dauphins, plus rapides et agiles, jouaient le rôle d’éclaireurs, tandis que les orques utilisaient leur puissance pour tuer les poissons.

Comment s’est déroulée la chasse

Les chercheurs ont observé une vraie stratégie commune : chaque espèce utilisait les qualités de l’autre sans signe d’antagonisme, ce qui suggère une possible communication interspécifique, reflétant les techniques de chasse élaborées des orques. Les dauphins rassemblaient et pourchassaient les saumons, puis les orques intervenaient pour les tuer. Après l’attaque, des morceaux détachés étaient laissés aux dauphins pour qu’ils se nourrissent — une pratique étonnante pour des prédateurs souvent décrits comme très compétitifs. Sarah Fortune a dit : « Les voir suivre des dauphins comme s’ils étaient leurs chefs était vraiment contre-intuitif et vraiment passionnant ».

La coopération passée au crible

Pour documenter le phénomène, les équipes ont utilisé des drones et des biologgers CATS (enregistreurs biologiques fixés sur les animaux) pour suivre neuf orques, et ont collecté 63 heures de données sous-marines. Les enregistrements acoustiques et visuels montrent une alternance de séquences de clics, ce qui laisse penser à une coordination et à une intelligence sociale entre les deux groupes. Surprise supplémentaire : malgré une abondance décroissante de saumons chinook, les orques n’ont montré aucune agressivité envers les dauphins — une absence de comportement antagoniste peu commune entre espèces potentiellement compétitrices ou qualifiables de « parasites ».