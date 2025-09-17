Un retour inattendu : un saumon réapparaît dans une rivière californienne après un siècle d’absence

Un événement vraiment rare vient de se produire dans une rivière de Californie : on y a repéré un saumon royal pour la première fois depuis 100 ans. Ce retour, pour le moins inattendu, est accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par les spécialistes de la protection de la nature et les passionnés de grands espaces. Cette découverte pourrait bien changer la donne pour la restauration des milieux naturels et raviver l’espoir de voir renaître des écosystèmes qui avaient jadis foisonné de vie.

Le comeback du saumon royal

Le saumon royal, qu’on appelle aussi par son nom scientifique Oncorhynchus tshawytscha, est originaire des fleuves et rivières de Californie. Pourtant, il avait disparu de ces eaux depuis près d’un siècle. Classé comme espèce « En Danger » par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), le saumon royal se rencontre principalement dans les eaux froides du Pacifique nord, mais on le retrouve aussi jusqu’aux côtes japonaises et néo-zélandaises. Ce poisson singulier survit à cheval entre l’eau douce et l’eau salée, et revient en rivière pour pondre ses œufs avant que ses petits ne partent explorer l’océan.

Plusieurs raisons expliquent sa disparition, notamment l’impact environnemental de la construction d’un barrage dans les années 1930 sur la rivière McCloud. Sans compter les épisodes de sécheresse violente dans les années 2010, qui ont fait périr près de 98% des œufs et des jeunes saumons. Ces circonstances ont rendu quasiment impossible son retour en bonne position dans ces eaux.

La collaboration pour faire revenir le saumon royal

Face à ces défis, plusieurs organisations se sont mises ensemble pour essayer de ramener ce poisson dans ses anciennes maisons. La NOAA, l’US Fish and Wildlife Service et la tribu d’Amérindiens Winnemem Wintu ont uni leurs forces pour lancer un programme ambitieux. Les œufs de saumon sont d’abord incubés dans les eaux fraîches de la rivière McCloud avant que les jeunes ne soient transportés vers le fleuve Sacramento pour rejoindre l’océan.

Ce projet ne se contente pas de favoriser le retour du saumon royal, il met aussi en lumière l’importance de protéger la biodiversité. Ces initiatives montrent une volonté partagée de rectifier les erreurs passées et d’offrir un avenir durable aux espèces en danger.

Un retour surprenant et plein d’espoir

Lors du transfert des jeunes saumons vers l’océan, certains d’entre eux se sont échappés et ont entrepris, de leur propre initiative, un trajet étonnant jusqu’à la rivière McCloud. Ce retour spontané démontre non seulement la force d’âme du saumon royal, mais aussi que les actions humaines peuvent vraiment ouvrir la voie à la renaissance des habitats naturels.

Cet événement historique a été relayé par SFGate, soulignant son importance sur le plan écologique et culturel. Il nous rappelle que, même après des décennies d’absence, il est possible de revoir une espèce renaître avec de la détermination et grâce à des efforts collectifs.