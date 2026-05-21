On accuse les pesticides depuis 20 ans, mais les vers luisants disparaissent à cause d’un objet que vous installez chaque printemps dans votre jardin

Les vers luisants, petites lumières de nos nuits d’été et symboles de biodiversité, sont en danger. En France métropolitaine, on recense 12 espèces de ces insectes fascinants, mais elles deviennent de plus en plus rares, souvent réduites à de simples souvenirs d’enfance. Des scientifiques et des chercheurs alertent sur le déclin des populations de lampyres. Marcel Koken, chercheur au CNRS, note une baisse sensible des effectifs, un phénomène qui touche toute l’entomofaune.

Pourquoi ils déclinent : plusieurs causes

Les vers luisants subissent plusieurs menaces. Les chercheurs de l’Observatoire des Vers Luisants pointent la pollution lumineuse comme la principale cause, rapporte le Sciencepost. L’éclairage artificiel empêche les mâles de repérer le faible signal bioluminescent des femelles. Le Dr. Koken évoque aussi certains phytosanitaires (pesticides) responsables de ce déclin : par exemple, les granulés anti-limaces qui, en supprimant les proies naturelles des vers luisants, bouleversent leur cycle alimentaire. À cela s’ajoutent la fragmentation des habitats, qui laisse de vastes zones inadaptées à ces insectes fragiles.

L’éclairage nocturne est un ennemi redoutable. La lumière artificielle augmente de 2 % par an, rendant les nuits urbanisées de plus en plus hostiles aux insectes. Les lampes solaires décoratives, prisées pour leur « effet luciole réaliste », éclairent les jardins mais perturbent le cycle de reproduction des vers luisants. Ces lampes, qui s’allument au crépuscule, empêchent les mâles de localiser les femelles et renforcent le risque d’extinction locale.

La bioluminescence et leur cycle de vie en péril

La bioluminescence, autrefois un spectacle nocturne fréquent, est indispensable à la reproduction des vers luisants. Les femelles, incapables de voler, se hissent sur les hautes herbes et émettent une douce lueur verte pour attirer les mâles. Ces parades lumineuses se concentrent principalement en juin et juillet, avec un pic d’activité entre 22 h et 23 h. Mais la perte de couleur rend cette danse nuptiale de plus en plus difficile.

Après avoir fécondé une femelle, les mâles ne survivent que 24 heures, tandis que les femelles vivent entre 2 à 3 semaines. La reproduction ne se déroule que sur quelques nuits, et peut être compromise par l’éclairage artificiel. Les larves, qui passent près de 2 ans dans le sol, affrontent aussi d’autres menaces, comme les limacides qui réduisent la disponibilité de leurs proies et perturbent leur chaîne alimentaire.

Comment les protéger

Éteindre lampadaires et autres sources lumineuses la nuit peut aider à protéger les vers luisants. Laisser des zones de végétation non tondue dans son jardin favorise aussi un milieu propice à ces insectes. Certaines villes d’Europe ont commencé à diminuer l’éclairage nocturne pour soutenir la biodiversité locale.

Enfin, Marcel Koken souligne : « Si on se réfère aux anciens récits dans la littérature, il y a une vraie baisse. On ne retrouve plus les quantités décrites dans les articles. » Les vers luisants, même si leur retour est discret, continuent de clignoter au cœur des nuits d’été, témoins d’une nature qu’il devient urgent de protéger.