Un mystère vieux d’un siècle brisé : le retour inattendu d’un saumon royal bouleverse la Californie

En Californie, un fait historique refait surface après des décennies d’altération des milieux. D’après Science et Vie, pour la première fois depuis près d’un siècle, un saumon royal, connu scientifiquement sous le nom d’Oncorhynchus tshawytscha, a été observé de retour dans sa rivière natale, la rivière McCloud. C’est un tournant important pour la biodiversité locale et les efforts de conservation.

Un retour surprise à la rivière McCloud

Les saumons royaux vivent surtout dans les eaux nordiques du Pacifique, et peuvent remonter jusqu’aux côtes japonaises et à celles de Nouvelle‑Zélande. Leur présence en Californie a été largement réduite par l’activité humaine, notamment la construction d’un barrage dans les années 1930 qui a créé le Lac Shasta et empêché le passage des saumons vers leurs zones de reproduction comme la rivière McCloud, illustrant un impact environnemental.

Le retour de ce saumon dans un habitat longtemps déserté illustre une certaine résilience face au réchauffement climatique et aux sécheresses dévastatrices des années 2010. Pendant cette période, près de 98 % des œufs et des jeunes saumons sont morts en raison de la hausse des températures et de conditions d’eau insuffisantes.

Où en est le saumon royal ? statut et menaces

Le saumon royal est classé comme « En Danger » par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), soulignant l’importance de la conservation des espèces menacées. Le barrage sur la rivière McCloud a été l’une des principales raisons de sa quasi‑disparition dans la région, en empêchant les poissons de remonter la rivière pour pondre. Les hivers de sécheresse des années 2010 ont accentué le problème, anéantissant la plupart des œufs et des jeunes saumons à cause de la montée des températures et de la dégradation des conditions d’eau.

Des actions pour le remettre, pas à pas

Face à ces enjeux, un effort collaboratif a été lancé par la NOAA, le US Fish and Wildlife Service, et la tribu amérindienne Winnemem Wintu, soulignant l’importance de la conservation marine. Le projet vise une réintroduction progressive du saumon royal dans son habitat d’origine, en combinant des méthodes comme l’incubation des œufs dans les eaux froides de la rivière McCloud et le transport des juvéniles vers le fleuve Sacramento pour qu’ils puissent regagner l’océan Pacifique.

La mission a permis de transférer des jeunes saumons vers des zones où ils ont plus de chances de survie. À la surprise générale, quelques juvéniles se sont échappés pendant le déplacement et ont retrouvé par eux‑mêmes le chemin de la rivière McCloud. Cela a conduit à la première observation d’une femelle saumon creusant un nid dans le gravier de la rivière McCloud, constatée par des agents du California Department of Fish and Wildlife.