La cuisine moderne repose beaucoup sur le réfrigérateur. Cet appareil permet de garder de nombreux aliments frais plus longtemps : les produits laitiers comme le lait, les yaourts et la crème, mais aussi la viande, le poisson et des fromages comme la mozzarella et la burrata. Pourtant, certaines habitudes de conservation méritent d’être reconsidérées, car tous les aliments ne gagnent pas à rester au froid. On va donc passer en revue quelques réflexes à adopter pour certains fruits et légumes, qui jouent sur le goût et la valeur nutritive de nos plats quotidiens.

Ce que le froid fait aux tomates

La tomate est au cœur de beaucoup de préparations. Même si une tomate sortie du frigo peut sembler appétissante, le froid altère sa saveur et sa texture. Une tomate stockée au froid devient fade et farineuse, et perd de son intensité gustative.

Mieux vaut garder les tomates à température ambiante pour profiter pleinement de leur goût, que ce soit dans une salade ou en accompagnement d’une mozzarella ou d’une burrata, avec du basilic et un filet d’huile d’olive, et pour optimiser les cultures de tomates. Cette manière de faire assure aussi une meilleure conservation des qualités nutritives des tomates.

Comment conserver les pommes de terre

Les pommes de terre sont souvent mal comprises côté conservation. Placées dans un réfrigérateur, l’amidon des pommes de terre se transforme en glucose et en fructose : on parle d’« édulcoration à froid », explique le magazine Elle. Cette transformation change leur texture et modifie aussi leur index glycémique, transformant un sucre lent en sucre rapide.

Par ailleurs, cuire des pommes de terre à haute température, par exemple en les faisant frire, peut produire de l’acrylamide. Lacrylamide a été reconnue en 1994 par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) comme un « cancerogène possible » pour l’homme. Pour limiter ce risque, il est conseillé de stocker les pommes de terre dans un endroit sombre, frais et sec.

Astuces pour bien conserver

Évitez les sacs plastiques hermétiques pour les pommes de terre. Préférez un panier ou une caisse en bois : ces contenants laissent respirer et évitent la condensation, qui favoriserait la pourriture.

Pour ralentir la germination des pommes de terre, une astuce consiste à placer une pomme au milieu des pommes de terre. La pomme, un fruit climactérique (c’est-à-dire qui continue de mûrir après la récolte), émet de l’éthylène qui, plutôt que d’accélérer la maturation, ralentit la croissance des germes sur les pommes de terre. Cette méthode est simple et mérite d’être testée si vous voulez prolonger la durée de conservation de vos réserves.

Enfin, ne lavez pas les pommes de terre avant de les stocker : l’humidité favorise la détérioration. Lavez-les uniquement avant la cuisson pour préserver leur qualité. Ces gestes simples peuvent modifier significativement le goût et le profil nutritionnel de vos repas, tout en s’inscrivant dans des pratiques durables.