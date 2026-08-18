Les astronomes gardent déjà les yeux rivés sur 2027 : le phénomène qui suivra l’éclipse de 2026 ne se reproduira pas avant 80 ans et ça se passera à côté de la France

Elle est déjà présentée comme l’éclipse du siècle. Le 2 août 2027, une éclipse solaire totale plongera plusieurs régions du globe dans l’obscurité, avec une totalité qui atteindra 6 minutes et 23 secondes au point de plus grande éclipse, situé en Égypte. Un chiffre rare, qui place cet événement parmi les plus longs du siècle.

La NASA a publié le calendrier de cet événement, qui survient après l’éclipse du 12 août 2026. La bande de totalité, où le Soleil disparaîtra entièrement, restera étroite. Elle traversera le détroit de Gibraltar, le sud de l’Espagne, puis remontera vers le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye et l’Égypte, avant de poursuivre sa course vers l’Arabie saoudite. En dehors de cette bande, le phénomène ne sera visible que sous forme partielle.

Une éclipse hors norme selon l’Observatoire de Paris

Selon l’Observatoire de Paris, il s’agit de « la deuxième plus longue éclipse totale du XXIᵉ siècle et la plus longue sur des terres facilement accessibles ». Pour trouver plus long, il faudra patienter près d’un siècle : l’Observatoire annonce une prochaine totale plus longue le 3 juin 2114, avec 6 minutes et 32 secondes au maximum, avant une éclipse encore plus longue le 13 juin 2132, qui pourrait s’approcher de la durée maximale théorique d’une éclipse totale, soit sept minutes.

La comparaison avec l’éclipse du 12 août 2026 donne la mesure de l’événement : celle-ci n’avait duré que 2 minutes et 18 secondes à son maximum.

En France, le spectacle restera partiel. La couverture du Soleil variera fortement selon les régions :

environ 72 % à Toulouse et à Marseille, 70 % à Nice, contre seulement 51 % à Paris.

Le maximum se produira en fin de matinée, aux alentours de 11 heures, avec 10h58 à Toulouse, 11h01 à Paris et 11h03 à Marseille, selon les projections du site Timeanddate. Le sud du pays offrira donc le spectacle le plus marqué, sans jamais atteindre la totalité.

Pour observer le phénomène sans risque, des lunettes conformes à la norme internationale ISO 12312-2 restent indispensables, y compris pendant les phases partielles qui précèdent et suivent la totalité. Celles utilisées lors de l’éclipse d’août 2026 peuvent être réemployées, à condition qu’elles ne présentent ni rayure ni trou.

Le sud de l’Espagne se présente comme la destination la plus simple pour espérer voir la totalité depuis la France, sans traverser d’océan. De nombreux hôtels dans les zones concernées affichent déjà complet, et ceux qui restent disponibles pratiquent des tarifs élevés. Réserver au plus vite reste le conseil qui revient.

L’Égypte attire particulièrement les umbraphiles, ces chasseurs d’éclipses prêts à parcourir des milliers de kilomètres pour se placer sur la trajectoire de l’ombre. Le pays concentre en effet le point de plus grande éclipse. Kelly Korreck, scientifique du programme consacré aux éclipses au siège de la NASA, a indiqué à Euronews Travel que la température pouvait chuter jusqu’à 10°C pendant le phénomène, de quoi tempérer la crainte de la chaleur pour les villes concernées.

Le calendrier des éclipses ne s’arrête pas là. Une éclipse annulaire est attendue le 26 janvier 2028, visible depuis le Portugal et l’Espagne avec un anneau de feu caractéristique et ne sera que partielle en France, tandis qu’une nouvelle éclipse totale concernera l’Australie et la Nouvelle-Zélande le 22 juillet 2028.