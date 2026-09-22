Pollution de l’air industriel : un angle mort dans la RSE

L’air intérieur des usines françaises contient trois à dix fois plus de polluants que l’atmosphère extérieure, un ratio alarmant négligé par les stratégies RSE. Entre sous-estimation des risques par les professionnels et absence de mesures systématiques, la qualité de l’air respiré par les salariés reste un angle mort de la gouvernance industrielle. Comment les dirigeants peuvent-ils intégrer cet enjeu sanitaire majeur dans leur feuille de route RSE ?

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La rédaction RSE
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Pollution de l’air industriel : un angle mort dans la RSE © RSE Magazine

Les usines françaises présentent une concentration de polluants dans l’air intérieur de trois à dix fois supérieure à celle de l’air extérieur. Ce constat, établi par des experts tels qu’OberA, met en lumière une contradiction : alors que la responsabilité sociale des entreprises (RSE) devient une priorité, la qualité de l’air pour les employés est souvent négligée. Les efforts se concentrent sur la décarbonation ou l’inclusion, tandis qu’un risque sanitaire quotidien, pourtant mesurable, est ignoré.

La négligence de la qualité de l’air intérieur dans la RSE industrielle

Les professionnels de l’industrie tendent à sous-évaluer leur exposition aux polluants. Une enquête révèle que 90% des employés exposés à de fortes chaleurs jugent les ventilateurs insuffisants pour des conditions de travail acceptables. Cependant, cette insatisfaction ne se transforme pas en demande explicite de purification de l’air. Les salariés perçoivent l’inconfort thermique, mais rarement la toxicité de l’air inhalé quotidiennement.

Ce manque de perception crée un vide stratégique. Les comités de direction se concentrent sur des indicateurs RSE visibles tels que les émissions carbone, la diversité ou la formation, tandis que la qualité de l’air, souvent invisible, échappe à leur attention. Les campagnes de santé se focalisent sur les risques psychosociaux ou musculosquelettiques, oubliant les problèmes respiratoires liés à l’environnement de travail.

Évaluer et intégrer le risque de pollution dans la stratégie d’entreprise

Le degré de pollution de l’air intérieur varie selon les secteurs : en métallurgie, les brouillards d’huile et fumées de soudage dominent, tandis que dans l’agroalimentaire, ce sont les poussières organiques et les composés volatils. Chaque activité génère un mélange spécifique de polluants, rarement mesuré précisément.

Pour intégrer ce risque, il est essentiel de réaliser un audit de la qualité de l’air par secteur, d’établir des seuils internes plus stricts que les normes existantes, et de publier ces données dans le rapport RSE, comme pour les bilans carbone ou les accidents du travail.

Audit et sensibilisation pour une RSE crédible

OberA, basé à Illkirch-Graffenstaden, propose le modèle ClearAir 360°, qui associe audit, mesures de terrain et plan de traitement de la qualité de l’air. L’entreprise privilégie le conseil avant la vente d’équipement, sensibilisant d’abord aux risques. Plus les dirigeants sont conscients des expositions réelles, plus ils investissent dans des solutions de purification, renforçant ainsi le portefeuille d’OberA avec des produits comme Pureflow™.

Chaque secteur, de l’agroalimentaire à l’aéronautique, fait face à des polluants spécifiques exigeant une cartographie précise des obligations. La RSE doit pallier le manque de normes sur l’air intérieur en adoptant des engagements volontaires et audités.

Derichebourg Environnement : leçons d’une réactivité post-crise

Le site de recyclage Derichebourg Environnement à Limay-Porcheville a subi trois incendies majeurs en 2026, causés par l’emballement thermique de batteries lithium-ion. Le premier incident a mobilisé 47 pompiers, le troisième plus de 60. Ces événements révèlent la vulnérabilité des sites industriels face aux risques émergents, exacerbés par l’électrification des véhicules et le stockage de batteries en fin de vie.

Pour prévenir ces crises, Derichebourg a renforcé ses dispositifs avec des canons à eau, des caméras thermiques et un système de mousse d’extinction. Bien que réactifs, ces investissements relèvent plus de la gestion de crise que d’une anticipation RSE.

Fabrication française : un atout RSE pour les fournisseurs

OberA conçoit et fabrique en Alsace, répondant à la demande de traçabilité et de qualité des directions RSE. La proximité géographique facilite la maintenance, prolongeant la durée de vie des installations. Ce positionnement avantageux est mis en avant lors de salons industriels majeurs, soulignant l’importance de la fabrication locale face à la concurrence.

Intégrer la qualité de l’air dans la feuille de route RSE

Les comités exécutifs doivent considérer la qualité de l’air intérieur comme prioritaire dans la RSE, au même titre que la sécurité et la réduction des émissions carbone. Cela implique des audits réguliers, la transparence des résultats et l’engagement avec les salariés pour transformer la contrainte réglementaire en dialogue social. Anticiper les risques émergents, tels que l’augmentation des batteries en fin de vie, est crucial pour éviter les crises coûteuses à l’avenir.

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