En 1864, la Tasmanie a introduit la truite brune d’Angleterre pour la pêche sportive, 162 ans plus tard, des conservateurs installent des refuges sans truites pour un poisson local qui ne compte plus qu’environ 6 000 individus

Des équipes de conservation construisent des barrières artificielles et nettoient des cours d’eau entiers en Tasmanie pour empêcher la disparition d’un petit poisson natif, plus de 160 ans après l’introduction de la truite brune britannique dans l’île, explique le Times of India.

L’espèce menacée s’appelle le Swan galaxias (Galaxias fontanus). Ce poisson d’eau douce sans écailles, présent uniquement dans l’est de la Tasmanie, ne mesure que 10 à 13 centimètres à l’âge adulte. Sa population est tombée à environ 6 000 individus.

Une truite venue d’Angleterre en 1864

Tout remonte à l’importation, en 1864, d’œufs de truite brune européenne (Salmo trutta) depuis l’Angleterre, à bord du navire Norfolk. Le poisson s’est rapidement répandu dans les systèmes d’eau douce de l’île. Il s’est mis à dévorer les galaxias, plus petits, et à leur disputer nourriture et habitat.

Résultat : le Swan galaxias a totalement disparu des sections inférieures et moyennes de son habitat fluvial d’origine. Il ne subsiste plus que dans de petits cours d’eau isolés, en tête de bassin, dans les bassins des rivières Swan et Macquarie. Là, des barrières naturelles comme les chutes de Hardings Falls empêchent les truites de remonter, faute pour le petit poisson natif de savoir sauter aussi bien que le prédateur invasif.

Mais ces refuges isolés restent fragiles. Une sécheresse ou une crue éclair suffit à endommager l’un de ces habitats et à menacer l’espèce de disparition complète.

Face à ce risque, les agents des pêches et les scientifiques de l’Inland Fisheries Service, avec des groupes de gestion des ressources naturelles, étudient depuis des années les réseaux de cours d’eau. Ils y construisent des barrières à poissons spécialement conçues, qui bloquent la remontée des truites vers les zones de frai tout en laissant les galaxias natifs se reproduire tranquillement.

Quand des truites parviennent malgré tout à franchir ces obstacles, les équipes de terrain interviennent par pêche électrique ciblée pour les retirer. Une fois qu’un tronçon est confirmé exempt de truites, de petits groupes de Swan galaxias sont prélevés dans des populations en bonne santé et déplacés pour fonder de nouvelles colonies de sécurité.

Neuf populations translocatées ont ainsi vu le jour dans l’est de la Tasmanie, notamment à Upper Blue Tier Creek, à Rocka Rivulet et à Green Tier Creek.

Les gestionnaires des pêches insistent : le programme ne touche pas aux eaux de pêche établies. Les efforts de récupération se concentrent sur les petits affluents supérieurs et les cours d’eau de tête de bassin, des zones sans grande valeur pour la pêche sportive mais capitales pour la faune native.

Pour les conservationnistes, ces sanctuaires sans truites restent la meilleure protection possible contre la disparition définitive du Swan galaxias. La surveillance se poursuit dans l’est de la Tasmanie.