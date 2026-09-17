Octobre Rose 2026 : entreprises et associations multiplient les actions

« L’engagement solidaire n’est plus un ‘nice-to-have’, c’est une véritable attente des salariés qui souhaitent que leur entreprise prenne part aux grands défis sociétaux », déclare Day One, plateforme d’engagement solidaire en entreprise. En septembre 2026, à l’approche d’Octobre Rose, cette affirmation traduit un changement de cap stratégique : la mobilisation autour du cancer du sein dépasse les campagnes de communication pour devenir un levier de performance RH, capable de fédérer les équipes, de renforcer la marque employeur et de générer un impact concret.

Les attentes des salariés en matière d’engagement solidaire en 2026

Les salariés ne se satisfont plus d’un simple discours RSE. Ils réclament des actions concrètes, participatives et en accord avec leurs valeurs. Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein avec une journée mondiale le 19 octobre, répond à cette attente. Avec une femme sur huit touchée par le cancer du sein au cours de sa vie, première cause de mortalité par cancer chez les femmes, l’indifférence n’est plus une option.

Contrairement aux initiatives descendantes, Octobre Rose s’appuie sur un ressort puissant : l’identification personnelle. Chacun connaît une femme concernée par la maladie. Les actions proposées permettent aux salariés de transformer cette empathie en contribution tangible. Day One offre un Générateur d’Actions Octobre Rose, un outil gratuit pour concevoir des initiatives adaptées aux contraintes organisationnelles, budgétaires et culturelles. L’outil propose divers formats : défis sportifs, ventes solidaires et ateliers de sensibilisation.

Octobre Rose en entreprise : des formats d’engagement éprouvés

Les entreprises qui réussissent leur mobilisation Octobre Rose misent sur la diversité des formats. Aucun format unique ne convient à tous les collaborateurs. Certains préfèrent l’exercice physique, d’autres la créativité ou la consommation responsable. Il s’agit de proposer plusieurs options pour maximiser la participation.

Le CCAS et l’amicale des donneurs de sang de Rombas-Pierrevillers organisent une marche solidaire en forêt le 27 septembre, prélude à Octobre Rose. Ce format allie activité physique, cohésion d’équipe et symbolique forte. Les participants marchent ensemble, portent du rose et financent la recherche par leur inscription. Ce modèle peut être reproduit en interne par les entreprises.

À Rodez, la chocolaterie Yves Thuriès crée une plaque de chocolat exclusive dont les ventes financent la Ligue contre le cancer. Ce partenariat montre comment les commerçants locaux peuvent s’allier aux associations pour créer des produits solidaires. En entreprise, cela se traduit par des stands de vente, des goodies aux couleurs d’Octobre Rose ou des distributeurs automatiques soutenant la recherche.

L’association Les Seins-te-Nitouche, fondée par Nathalie Martin, a lancé le défi de collecter 4000 soutiens-gorge pour créer une guirlande de 2,5 kilomètres, potentiellement homologuée au Guinness Book. Résultat : 100 000 vues en 15 jours et 85 points de collecte dans 22 départements. Les entreprises peuvent s’inspirer de cette viralité en lançant des défis créatifs partageables sur les réseaux sociaux.

Mesurer l’impact : participation, financement et marque employeur

Les directions RH et RSE doivent justifier leurs investissements par des résultats tangibles. Octobre Rose fournit trois indicateurs clés : le taux de participation des collaborateurs, les montants collectés pour la recherche et l’impact sur la marque employeur via la couverture médiatique et les retours des candidats.

Les bénéfices dépassent les chiffres : Octobre Rose crée des moments où les hiérarchies s’effacent autour d’une cause commune. Les collaborateurs découvrent des collègues sous un autre jour et créent des liens durables. Les entreprises qui renouvellent leur participation chaque année bâtissent une culture d’entreprise ancrée dans la solidarité.

Outils et ressources : le Générateur d’Actions Octobre Rose pour les RH

Day One propose un outil en ligne gratuit pour aider les responsables RH à choisir des actions selon des critères précis : taille de l’entreprise, budget, niveau de maturité RSE, préférences des collaborateurs. Cet outil génère des fiches pratiques détaillant le déroulé, les partenaires à contacter et les supports de communication à utiliser. Il facilite l’engagement solidaire, notamment pour les PME sans service RSE structuré, en transformant l’intention en action concrète.

Octobre Rose 2026 marque un tournant : l’engagement solidaire devient un levier stratégique de gestion des ressources humaines. Les entreprises qui saisissent cette opportunité construisent une culture d’entreprise plus humaine et attractive pour les talents en quête de sens. Reste à voir combien d’organisations s’engageront cette année.