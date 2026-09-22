Des sauveteurs ont libéré une baleine de Minke de 5,5 mètres prise dans des cordes après avoir traîné des engins de pêche sur 64 kilomètres au large de Cape Cod

L’équipe MAER (Marine Animal Entanglement Response) du Center for Coastal Studies, organisation à but non lucratif basée à Provincetown, a réussi à libérer un jeune petit rorqual d’une corde de pêche lourde après plusieurs jours d’enchevêtrement. L’animal, un minke whale d’environ 5,5 mètres, a repris une nage normale une fois délivré.

Tout commence le dimanche 6 septembre 2026, juste avant le coucher du soleil, raconte People. Des pêcheurs amateurs repèrent la baleine entravée près de Cape Cod Bay. Le lendemain, l’équipe MAER prend la mer pour la chercher au large de Provincetown et de Truro. Sans succès : l’animal reste introuvable.

Il faudra attendre le mardi 8 septembre, dans l’après-midi, pour qu’une équipe de survol aérien du Northeast Fisheries Science Center la repère à nouveau, au large de Nauset Inlet à Eastham. Elle se trouve alors à plus de 64 kilomètres de son emplacement initial. L’équipe MAER, déjà présente sur l’eau, intervient rapidement pendant que l’équipe aérienne surveille depuis les airs.

Une portion de corde volontairement laissée en place

La baleine transportait probablement depuis un certain temps de la corde et des bouées provenant d’équipements de pêche. Une ligne lourde était coincée dans sa bouche et enroulée plusieurs fois autour de son corps, l’empêchant vraisemblablement de se nourrir.

Pour intervenir, les sauveteurs ont d’abord lancé un grappin dans l’enchevêtrement afin d’établir une ligne de contrôle en cas de plongée de l’animal. Ils ont ensuite utilisé un couteau en forme de crochet, monté sur une longue perche, pour couper sélectivement la majeure partie de la corde.

Une portion de ligne, profondément incrustée dans des blessures à la nageoire gauche de la baleine, a été délibérément laissée en place : la retirer aurait risqué de provoquer des saignements et d’aggraver ses blessures.

Le pronostic reste mauvais, selon le Center for Coastal Studies. Un signe encourage néanmoins l’équipe : après sa libération, l’animal a repris une nage normale, ce qui donne un certain optimisme quant à ses chances de survie.

Scott Landry, directeur du programme MAER, a insisté sur le caractère exceptionnel de ce second repérage. « It is pretty rare for a free-swimming entangled minke whale to be seen again after its initial report. It was very lucky and fortunate that the aerial team resighted it », a-t-il déclaré, soit en français : il est assez rare qu’un petit rorqual entravé nageant librement soit revu après son premier signalement, et l’équipe a eu une chance extraordinaire que l’équipe aérienne l’ait repéré à nouveau.

Le centre a salué le rôle des pêcheurs ayant signalé la baleine et de l’équipe de survol aérien, sans qui le sauvetage n’aurait pas été possible.

Les enchevêtrements demeurent une menace constante pour les baleines le long de la côte de Nouvelle-Angleterre. Le Center for Coastal Studies rappelle qu’il faut signaler toute baleine, tortue de mer ou autre animal marin entravé à l’équipe MAER ou aux garde-côtes américains, et rester à distance de sécurité en attendant l’arrivée d’intervenants formés plutôt que de tenter un sauvetage par soi-même.

Fondé en 1984, le programme de réponse du centre affirme avoir libéré plus de 200 grandes baleines et autres animaux marins pris dans des engins de pêche et des débris depuis sa création.