En 2021, Shanghai a recyclé 6 000 bouteilles de lait pour créer la première route en plastique de Chine

Elle porte le nom de Milk Bottle Road, la route des bouteilles de lait. Dévoilée sur le campus de Xuhui de l’East China University of Science and Technology (ECUST), à Shanghai, elle est la première route en plastique construite en Chine. Plus de 6 000 bouteilles de lait usagées, ainsi que d’autres déchets plastiques, ont servi à paver son revêtement en asphalte modifié par polymères, raconte le Times of India.

Le projet a été dévoilé le jour de la Terre. Il résulte d’un partenariat entre Dow, entreprise de matériaux, et Shiny Meadow, marque laitière premium en Chine, avec un objectif partagé : trouver une solution au problème des plastiques difficiles à recycler.

Techniquement recyclables, les bouteilles de lait posaient pourtant un problème très concret. Les résidus de lait qui subsistaient à l’intérieur provoquaient un taux de contamination élevé, ce qui poussait de nombreux recycleurs à les refuser. Shiny Meadow utilisait déjà des emballages recyclables dans sa production, mais butait sur cette question de fin de vie : ces bouteilles restaient classées comme du plastique à faible valeur par les entreprises de recyclage.

Comment le plastique est devenu revêtement routier

La solution mise au point par Dow repose sur sa technologie de modification d’asphalte Elvaloy RET. Le procédé consiste à collecter ce plastique jugé difficile à recycler pour le transformer en plastique recyclé post-consommation, ensuite intégré à un asphalte modifié par polymères destiné au pavage routier.

Bambang Candra, vice-président commercial Asie-Pacifique de Dow pour Packaging & Speciality Plastics, a expliqué qu’en utilisant leur expertise en science des matériaux, ils aident à donner un nouvel usage aux bouteilles usagées.

Dow avance que garder ces déchets hors de l’environnement, réduire la quantité de bitume nécessaire et potentiellement prolonger la durée de vie des routes pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie.

Pour Lin Rong, directrice de marque de Shiny Meadow, l’initiative permet de donner à l’emballage un parcours circulaire, plutôt que de suivre le schéma traditionnel consistant à fabriquer, utiliser puis jeter. Elle a déclaré qu’elles étaient heureuses d’avoir trouvé un usage significatif pour leurs bouteilles vides.

Du côté de l’ECUST, le professeur Li Tao, vice-président de l’université, voit dans ce chantier une démonstration concrète de la manière dont des approches non conventionnelles peuvent répondre au problème des déchets plastiques. Il espère que cette collaboration incitera les étudiants à explorer des solutions de durabilité inhabituelles et à appliquer des idées créatives à plus grande échelle dans leur communauté.

Le projet de Shanghai s’inscrit dans un travail plus large de Dow sur l’utilisation de plastique recyclé dans les routes à travers l’Asie.