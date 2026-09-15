À 13 ans, il lance une entreprise grâce au recyclage de 1,5 million de canettes, récoltant 22 000 dollars

À 13 ans, un ado a transformé 1,5 million de canettes en 22 500 dollars pour aider les familles en difficulté. Son secret : un garage, une voiture, et une détermination hors norme.

Photo of author
Claire Morel
Publié le
Lecture : 2 min
0
À 13 ans, il lance une entreprise grâce au recyclage de 1,5 million de canettes, récoltant 22 000 dollars
Source : SWNS | RSE Magazine

Ryan Hulance a 13 ans et vit à Solihull, une municipalité proche de Birmingham, au Royaume-Uni. En trois ans, cet adolescent a recyclé environ 1,5 million de canettes en aluminium et récolté près de 22 500 dollars au profit de causes caritatives de sa région.

Tout est parti d’un problème très concret. Une grève des employés municipaux avait provoqué une accumulation de déchets à Birmingham, laissant les commerces locaux sans solution pour se débarrasser de leurs emballages. Ryan a eu l’idée d’aller frapper aux portes : il a demandé à ses voisins, puis aux boutiques du quartier, de lui garder leurs canettes vides plutôt que de les jeter.

Au départ, l’opération tenait dans le garage familial. Quelques centaines de canettes par semaine, écrasées en faisant passer une voiture sur les canettes pour gagner de la place. Ryan y consacrait jusqu’à 20 heures hebdomadaires, en rentrant de l’école et sur ses week-ends.

Une machine offerte par des donateurs a changé d’échelle

Le tournant est venu de dons reçus par la famille : une machine industrielle destinée à presser l’aluminium. Grâce à elle, Ryan a pu traiter des volumes bien plus importants et vendre le matériau plus efficacement à des ferrailleurs locaux. Avec ses proches, il a constitué We Can CIC, une entreprise d’intérêt communautaire, statut britannique conçu pour les initiatives à but commercial dont les bénéfices profitent directement à la collectivité.

Le réseau s’est étoffé au fil des mois : environ 200 entreprises locales lui envoient désormais régulièrement leurs déchets d’aluminium, pour un flux qui atteint environ 20 000 canettes par semaine.

Dans un entretien accordé au média SWNS, Ryan raconte que cette idée lui est venue parce qu’il voulait aider les gens et l’environnement en même temps, et qu’à partir de là, tout a décollé. Ce qui donne, en français : cette idée lui est venue parce qu’il voulait aider les gens et l’environnement en même temps, et qu’à partir de là, tout a décollé.

Interrogé par la BBC, l’adolescent ne cache pas l’ambivalence de son quotidien : « Je préfère jouer aux jeux vidéo avec mes amis, car j’ai 13 ans. Mais quand j’y réfléchis, j’adore ce que je fais, car je peux aider des personnes dans le besoin et des familles, en apportant ma contribution à la communauté. »

Sa mère, Karima, 48 ans, veut désormais faire grandir le projet. Elle a déclaré à SWNS qu’ils étaient très fiers de Ryan et qu’ils voulaient vraiment l’aider à grandir, précisant que les canettes provenaient d’environ 200 fournisseurs habituels, mais qu’ils souhaitaient faire passer ce chiffre à plusieurs milliers. Autrement dit, la famille est très fière de Ryan et souhaite porter le nombre de fournisseurs, actuellement autour de 200, à plusieurs milliers.

L’objectif affiché est de dépasser durablement la tonne de canettes traitée chaque mois, et de transformer We Can CIC en modèle reproductible dans d’autres villes. Le père de Ryan, John, avait déjà chiffré à 20 heures par semaine le temps que réclame le tri et le compactage du matériau, réalisés au domicile familial.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Deux castors libérés de façon surprenante en Cornouailles ont construit un barrage en six mois qui modifie le paysage et attire la faune
écologie

Deux castors libérés de façon surprenante en Cornouailles ont construit un barrage en six mois qui modifie le paysage et attire la faune

En 1864, la Tasmanie a introduit la truite brune d'Angleterre pour la pêche sportive, 162 ans plus tard, des conservateurs installent des refuges sans truites pour un poisson local qui ne compte plus qu'environ 6 000 individus
écologie

En 1864, la Tasmanie a introduit la truite brune d’Angleterre pour la pêche sportive, 162 ans plus tard, des conservateurs installent des refuges sans truites pour un poisson local qui ne compte plus qu’environ 6 000 individus

Vers 2000, un passionné de poissons tropicaux en Floride a accroché des morceaux de corail récupérés à des "arbres" sous-marins, créant une petite pépinière devenue un réseau pour restaurer les récifs
écologie

Vers 2000, un passionné de poissons tropicaux en Floride a accroché des morceaux de corail récupérés à des « arbres » sous-marins, créant une petite pépinière devenue un réseau pour restaurer les récifs

6000 litres d'urine par jour sur l'Everest : les glaciologues confirment que la glace fond à cause des alpinistes, pas du climat
écologie

6000 litres d’urine par jour sur l’Everest : les glaciologues confirment que la glace fond à cause des alpinistes, pas du climat

VVF Villages, de la RSE sur fond de tourisme social et solidaire
Consomm'actionActeursBonnes pratiquesDéveloppement durableécologieGouvernance

Tourisme : Réseau Action Climat appelle à privilégier la proximité

Fiat Chrysler pointé du doigt
écologieÉcologie industrielleGestion des risquesGouvernanceRSE

Fraude aux émissions de CO2 : Fiat Chrysler devra rendre des comptes

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés