À 13 ans, il lance une entreprise grâce au recyclage de 1,5 million de canettes, récoltant 22 000 dollars

Ryan Hulance a 13 ans et vit à Solihull, une municipalité proche de Birmingham, au Royaume-Uni. En trois ans, cet adolescent a recyclé environ 1,5 million de canettes en aluminium et récolté près de 22 500 dollars au profit de causes caritatives de sa région.

Tout est parti d’un problème très concret. Une grève des employés municipaux avait provoqué une accumulation de déchets à Birmingham, laissant les commerces locaux sans solution pour se débarrasser de leurs emballages. Ryan a eu l’idée d’aller frapper aux portes : il a demandé à ses voisins, puis aux boutiques du quartier, de lui garder leurs canettes vides plutôt que de les jeter.

Au départ, l’opération tenait dans le garage familial. Quelques centaines de canettes par semaine, écrasées en faisant passer une voiture sur les canettes pour gagner de la place. Ryan y consacrait jusqu’à 20 heures hebdomadaires, en rentrant de l’école et sur ses week-ends.

Une machine offerte par des donateurs a changé d’échelle

Le tournant est venu de dons reçus par la famille : une machine industrielle destinée à presser l’aluminium. Grâce à elle, Ryan a pu traiter des volumes bien plus importants et vendre le matériau plus efficacement à des ferrailleurs locaux. Avec ses proches, il a constitué We Can CIC, une entreprise d’intérêt communautaire, statut britannique conçu pour les initiatives à but commercial dont les bénéfices profitent directement à la collectivité.

Le réseau s’est étoffé au fil des mois : environ 200 entreprises locales lui envoient désormais régulièrement leurs déchets d’aluminium, pour un flux qui atteint environ 20 000 canettes par semaine.

Dans un entretien accordé au média SWNS, Ryan raconte que cette idée lui est venue parce qu’il voulait aider les gens et l’environnement en même temps, et qu’à partir de là, tout a décollé. Ce qui donne, en français : cette idée lui est venue parce qu’il voulait aider les gens et l’environnement en même temps, et qu’à partir de là, tout a décollé.

Interrogé par la BBC, l’adolescent ne cache pas l’ambivalence de son quotidien : « Je préfère jouer aux jeux vidéo avec mes amis, car j’ai 13 ans. Mais quand j’y réfléchis, j’adore ce que je fais, car je peux aider des personnes dans le besoin et des familles, en apportant ma contribution à la communauté. »

Sa mère, Karima, 48 ans, veut désormais faire grandir le projet. Elle a déclaré à SWNS qu’ils étaient très fiers de Ryan et qu’ils voulaient vraiment l’aider à grandir, précisant que les canettes provenaient d’environ 200 fournisseurs habituels, mais qu’ils souhaitaient faire passer ce chiffre à plusieurs milliers. Autrement dit, la famille est très fière de Ryan et souhaite porter le nombre de fournisseurs, actuellement autour de 200, à plusieurs milliers.

L’objectif affiché est de dépasser durablement la tonne de canettes traitée chaque mois, et de transformer We Can CIC en modèle reproductible dans d’autres villes. Le père de Ryan, John, avait déjà chiffré à 20 heures par semaine le temps que réclame le tri et le compactage du matériau, réalisés au domicile familial.