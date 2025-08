Panique en mer : un requin ultra-rare refait surface après des décennies d’absence

Un événement vraiment inhabituel vient de se produire au large des côtes du Royaume-Uni. On a repéré l’un des requins les plus rares au monde, surnommé l’ange de mer (Squatina squatina), dans la baie de Cardigan au pays de Galles. C’est la première fois qu’on filme cet animal dans cette région depuis 2021. Pour les chercheurs et les défenseurs de la faune marine, cette réapparition est une excellente nouvelle, tant pour l’étude des protection des espèces rares que pour la préservation des milieux marins fragiles.

Une espèce en danger

L’ange de mer figure sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en tant qu’espèce en danger critique d’extinction. Sa réapparition rallume l’intérêt des scientifiques, qui voient là une opportunité pour mieux comprendre et protéger ces animaux ainsi que leur recherche scientifique. Parmi les menaces qui le guettent, on compte notamment la dégradation de son milieu de vie due aux techniques de pêche industrielle. Le chalutage de fond, qui passe ses filets lestés sur les fonds marins, perturbe particulièrement l’habitat de l’ange de mer.

De plus, sa faible capacité de reproduction et son mode de vie en contact direct avec le sol marin renforcent sa vulnérabilité. En se cachant presque toujours sous le sable, il se retrouve facilement capturé par les filets utilisés lors du chalutage.

Des efforts pour protéger

Les images ont été prises par le Wildlife Trust of South and West Wales (WTSWW) dans le cadre de leur programme d’étude sur la découverte marine. Sarah Perry, qui dirige la recherche et la conservation marine pour le WTSWW, a commenté avec enthousiasme : « Nous étions ravis d’enregistrer un ange de mer dans la baie de Cardigan, une rencontre aussi rare qu’excitante. » Cette observation arrive à un moment où les discussions politiques sur le chalutage de fond s’intensifient.

Le WTSWW met aussi en lumière les malheurs que peut causer la pêche industrielle à grande échelle sur des habitats précieux comme ceux de la baie de Cardigan. Ces zones ne regorgent pas seulement d’une vie animale exceptionnelle, elles jouent également un rôle dans le stockage du carbone (ce qui aide à réguler notre climat).

Débats politiques et engagement des ONG

Les responsables britanniques et gallois sont en pleine discussion pour envisager une interdiction du chalutage de fond dans les aires marines protégées, avec un accent sur le suivi scientifique. Le pays de Galles dispose déjà de 139 zones marines protégées, même si, selon les écologistes, ces mesures restent insuffisantes. Le comité d’audit environnemental du parlement britannique a suggéré d’interdire totalement le chalutage de fond dans ces zones sensibles.

Les organisations non gouvernementales (ONG) comme The Wildlife Trusts sollicitent fortement l’implication du public dans la consultation gouvernementale sur ce sujet. Leur mobilisation pourrait influencer les futures décisions législatives visant à sauvegarder ces habitats précieux.