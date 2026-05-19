Pourquoi il faut sensibiliser les salariés à la sécurité routière ?

L’accident routier professionnel, première cause de mortalité au travail avec 549 décès en 2024, impose aux entreprises d’intégrer la prévention du risque routier dans leur stratégie RSE. Les Journées de la sécurité routière au travail offrent des outils concrets pour sensibiliser efficacement les salariés. Une démarche qui génère des bénéfices humains, économiques et réputationnels durables.

L’accident routier professionnel, un enjeu majeur de responsabilité sociétale

L’accident de la route dans le cadre professionnel demeure, année après année, la première cause de mortalité au travail en France. Cette réalité, aussi brutale qu’obstinée, place les entreprises devant une question fondamentale : comment intégrer sincèrement la prévention du risque routier dans leur stratégie de responsabilité sociétale ? Avec 549 décès recensés en 2024 lors de déplacements liés au travail, dont les deux tiers survenus sur les seuls trajets domicile–travail, l’urgence d’une mobilisation collective ne souffre plus aucune discussion.

L’ampleur du phénomène déborde largement le cadre froid des statistiques. Chaque accident est d’abord une tragédie humaine — un foyer bouleversé, une équipe endeuillée —, mais aussi un coût économique et social considérable que les entreprises et la société tout entière absorbent en silence.

Des chiffres qui interpellent sur la mortalité routière professionnelle

Les données relatives aux accidents de la route sur les trajets professionnels dressent un tableau préoccupant. En 2024, les déplacements liés au travail ont causé 549 décès, soit 17 % de la mortalité routière nationale — une proportion qui révèle le poids disproportionné du risque professionnel sur la sécurité routière dans son ensemble.

Les trajets domicile-travail concentrent à eux seuls les deux tiers de cette mortalité, quelque 366 vies perdues. Cette surreprésentation s’explique par la conjonction de plusieurs facteurs : la répétition quotidienne de ces déplacements, fréquemment effectués aux heures de pointe, une familiarité avec l’itinéraire qui émousse la vigilance, et la pression des horaires qui pèse sur chaque conducteur avant même qu’il ne tourne la clé de contact.

Au-delà des décès, ces accidents génèrent plus de quatre millions de journées de travail perdues chaque année. Ce chiffre vertigineux illustre l’impact économique du phénomène sur la productivité des entreprises et sur l’économie nationale. Les pertes s’étendent bien au-delà des coûts directs d’indemnisation : elles englobent les perturbations organisationnelles, les frais de remplacement temporaire et l’onde de choc morale qui traverse les équipes.

L’impératif de responsabilité sociétale pour les entreprises

Dans le cadre de leur politique RSE, les entreprises ne peuvent plus se permettre de traiter la prévention des accidents routiers comme un sujet périphérique. Cette approche dépasse la simple conformité réglementaire : elle s’inscrit dans une démarche globale de protection des salariés et de création de valeur partagée, au cœur de ce que l’on attend désormais d’une organisation responsable.

L’employeur est tenu, légalement, d’assurer la sécurité et la santé de ses salariés, y compris lors des déplacements professionnels. Cette responsabilité s’étend aux trajets domicile-travail dans certaines circonstances, notamment lorsque l’entreprise organise le transport ou influe sur les conditions de mobilité de ses équipes.

Déployer une politique de prévention du risque routier suppose d’abord une évaluation rigoureuse des risques : état du parc de véhicules, planification des déplacements, adéquation de la formation des conducteurs. C’est sur ce diagnostic que repose ensuite l’essentiel — la formation et la sensibilisation —, véritable socle de toute démarche préventive qui aspire à durer.

Les Journées de la sécurité routière au travail, organisées du 18 au 22 mai 2026 par la Sécurité routière, offrent un cadre structuré pour engager cette sensibilisation. Leurs outils sont conçus pour s’adapter à toutes les configurations d’entreprise, de la microstructure artisanale aux groupes de plusieurs milliers de salariés.

Des programmes de sensibilisation adaptés à chaque structure

Les entreprises disposent aujourd’hui de plusieurs formats pour sensibiliser efficacement leurs collaborateurs aux risques routiers. Cette diversité d’approches permet une adaptation réelle aux contraintes organisationnelles et aux besoins propres à chaque environnement de travail.

Le format le plus léger — une semaine de sensibilisation par mail — repose sur le visionnage de la conférence Vivre ensemble dans l’espace public de la route, relayé par un message quotidien pendant cinq jours, chacun centré sur l’un des principaux facteurs d’accident : téléphone au volant, alcool, stupéfiants, excès de vitesse, pratique du vélo. Plus immersive, la demi-journée d’échange à distance combine conférence, temps d’interaction et quiz sur le code de la route. Pour les structures qui souhaitent aller plus loin, la semaine dédiée propose un programme complet animé par un préventeur professionnel, avec une session quotidienne consacrée à chaque facteur de risque.

Ces programmes s’appuient sur des supports pédagogiques variés — animations interactives, révision du code de la route, kits de communication pour les réseaux sociaux internes —, garantissant une appropriation progressive et concrète des enjeux par l’ensemble des collaborateurs.