Un immense requin blanc de 750 kg se rapproche des côtes touristiques : les scientifiques le surveille

Le grand requin blanc, souvent redouté mais aussi fascinant, est aujourd’hui sous le feu des projecteurs grâce à un spécimen pas comme les autres baptisé Contender. Ce mâle de 30 ans, pesant 750 kg et long de 4,20 mètres, est le plus grand mâle jamais balisé dans l’Atlantique Nord-Ouest. Pour vous donner une idée, la taille habituelle des mâles se situe entre 3,5 et 4 mètres. Cette trouvaille offre aux chercheurs une opportunité rare d’observer de plus près les comportements migratoires et alimentaires de ces prédateurs marins.

Suivi de Contender

L’organisation OCEARCH, qui se consacre au suivi des grands requins blancs, a équipé Contender d’une balise satellite SPOT en janvier dernier. Ce petit bijou technologique permet de suivre ses déplacements dès qu’il refait surface. Marqué au large de Jacksonville, entre la Floride et la Géorgie, notre géant a déjà parcouru plus de 3 000 kilomètres. Grâce à ces données, on peut jeter un regard détaillé sur les trajets que suivent ces nobles prédateurs.

Les scientifiques d’OCEARCH expliquent d’ailleurs que « c’est la première saison où nous allons pouvoir observer sa migration estivale complète ». Étudier ses migrations pourrait apporter des informations intéressantes sur le mode de vie saisonnier des grands requins blancs adultes.

Parcours et migration estivale

Depuis qu’il a été balisé, Contender a longé la côte Est des États-Unis pour se rendre dans ses zones d’alimentation estivales favorites, comme Cape Cod dans le Massachusetts et la Nouvelle-Écosse au Canada. Début juin, il a même été repéré au large de la Caroline du Nord, près du lagon de Pamlico Sound. Ces remontées d’informations aident les chercheurs à mieux comprendre les itinéraires migratoires et les choix alimentaires de ces impressionnants animaux.

John Tyminski, spécialiste des données chez OCEARCH, précise : « Les requins blancs comme Contender suivent leurs proies naturelles – poissons en banc et phoques – et si, du fait des conditions, ces sources de nourriture se retrouvent proches des plages, cela peut attirer ces prédateurs pour en profiter. »

Conseils de prudence pour le public

Même si, selon John Tyminski, le risque que Contender s’approche d’une plage est faible, il existe quand même une possibilité. Jusqu’à présent, ce requin n’a montré aucun signe d’agressivité. Néanmoins, il reste conseillé aux baigneurs et surfeurs d’être vigilants lorsqu’ils se trouvent dans des eaux où ces prédateurs pourraient se promener, car les interactions humaines peuvent être imprévisibles.

Les recommandations incluent notamment :

de ne pas nager seul ou à la tombée de la nuit,

de rester à l’affût des panneaux et signalisations locales,

et de suivre scrupuleusement les consignes données par les autorités côtières pour la protection des espèces.

Suivi techno et petits défis

La balise installée sur Contender ne transmet ses données que lorsqu’il refait surface, ce qui implique un suivi par intermittence. Malgré ces petits défis, chaque nouvelle donnée récoltée enrichit notre connaissance collective du comportement de ces grands requins blancs si fascinants, soulignant l’importance de la conservation des espèces.